CORTILE DI FRANCESCO: NELL’ULTIMA GIORNATA SI PARLA DI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INCLUSIONE

Nel pomeriggio la firma del manifesto sull’IA e l’incontro con la Ministra Locatelli in vista del G7

di ottobre

ASSISI (PG), 15 SET – Qual è il ruolo dell’Intelligenza Artificiale rispetto al fattore umano,

considerando le opportunità e gli aspetti contraddittori che questa porta con sé? A che punto siamo

oggi come società in tema di inclusione? Quali le sfide, le prospettive, le criticità? Sono le domande

a cui si cercherà di dare risposta nell’ultima delle quattro giornate centrali di “CorporalMente”, la

decima edizione del Cortile di Francesco, che nel pomeriggio di oggi vedrà lo svolgimento degli

ultimi eventi.

Alle 16, presso la Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso, si terrà la presentazione

dell’AI Assisi Act, documento nato dalla collaborazione tra Ordine dei Giornalisti dell’Umbria,

Sacro Convento di San Francesco in Assisi, RAI Umbria, Universitá degli Studi di Perugia e

Confindustria Umbria, che si pone come obiettivo quello di fungere da vademecum a servizio degli

operatori della comunicazione, per un approccio sapiente e corretto di fronte alla grande opportunità

che è l’Intelligenza Artificiale. Parteciperanno alla tavola rotonda esperti del campo ed istituzioni

che hanno contribuito alla stesura del documento finale.

Alle 18.30 la riflessione si sposterà sui temi della diversità e dell’inclusione. Il panel, anticipazione

del G7 del prossimo ottobre, vedrà la partecipazione delle istituzioni con la presenza del Ministro

per le disabilità Alessandra Locatelli e della presidente della Regione Donatella Tesei; saranno in

realtà protagoniste le testimonianze di chi vive quotidianamente le disabilità con la presenza della

presidente dell’Istituto Serafico di Assisi Francesca Di Maolo, l’influencer Benedetta De Luca e il

Portavoce Nazionale Piam-Anffas Enrico delle Serre. La moderazione sarà di Sergio Casagrande,

direttore del Corriere dell’Umbria. Entrambi gli eventi avranno traduzione LIS, sottotitolaggio per

non udenti e audiodescrizione per non vedenti grazie a Rai – sede regionale Umbria e Rai Pubblica

Utilità. A chiudere gli eventi serali sarà “Il sogno”, spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Istituto

Serafico.

I panel della giornata saranno anticipati, alle 15, presso la Piazza Inferiore, dalla presentazione delle

sculture di legno realizzate in questi giorni da Raul Barattin, Inma García Arribas e Toni Venzo in

diretta sulla pagina Instagram Cortile di Francesco.

Ieri sera il sagrato della chiesa superiore della Basilica si è animato con la rivisitazione in chiave

contemporanea del Requiem K. V. 626 di Mozart ad opera del violinista Andrea Di Cesare

(compositore e violinista, tra gli altri, dei Maneskin e dei Pinguini Tattici Nucleari) con violino

elettrico, looper, campionatori e synth. Una novità che i frati del Sacro Convento hanno accolto con

gioia aprendo per la prima volta il complesso della Basilica alla musica sperimentale.

Un tema emerso più volte in queste ultime giornate è stato quello della speranza: essa genera

benessere e longevità, argomento del panel del sabato pomeriggio che ha visto il confronto di

approcci diversi alla salute. Massimo Mercati (AD di Aboca), Monica Poggio (AD di Bayer Italia) e

Andrea Baccarelli (preside della facoltà della Harvard T. H. Chan School of Public Health) hanno

portato il proprio contributo in un dibattito in cui è emerso come ci sia un’urgente necessità di

cambiare il modello di sviluppo e di vita. Le scelte individuali si sommano a quelle della società: è

necessario trovare un equilibrio, e questi approcci diversi non sono contrapposti l’uno all’altro ma

complementari.

Anche l’arte ha trovato spazio negli appuntamenti della giornata di ieri: al mattino si è tenuta la

visita guidata nel Museo del Tesoro della Basilica a cura della dott.ssa Cristina Roccaforte dedicata

al tema delle stimmate, mentre nel pomeriggio il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria

Costantino D’Orazio ha condotto il viaggio sulla rappresentazione del corpo nella storia dell’arte,

partendo dall’immagine razionale delle cariatidi greche fino ad arrivare all’uso dell’Intelligenza

artificiale.

Gli eventi del pomeriggio saranno trasmessi in streaming sul canale YouTube Cortile di Francesco.

Sullo stesso canale è possibile rivedere gli incontri precedenti.

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati:

WEB – www.cortiledifrancesco.it

FACEBOOK – Cortile di Francesco Assisi

INSTAGRAM – cortiledifrancesco

Le foto sono disponibili al link https://bit.ly/MEDIA_PRESS_KIT

Le foto sono disponibili al link https://bit.ly/MEDIA_PRESS_KIT

