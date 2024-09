(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Open Arms: Cantalamessa (Lega), Salvini rischia 6 anni per aver tutelato sicurezza italiani

Roma, 14 set. – “Richiesti sei anni di reclusione per Matteo Salvini per aver fatto il proprio lavoro e aver mantenuto la parola data alla gente. Un processo scandaloso che crea un grave precedente. Piena solidarietà a Salvini che ha agito nell’esclusivo interesse del Paese, tutelando la sicurezza degli italiani. Difendere i confini non è un reato”.

Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa.

Ufficio Stampa Lega Senato