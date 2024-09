(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 NOTA STAMPA

Marco Ferrari con “Alla rivoluzione sulla due cavalli. Con ritorno a Lisbona 50 anni dopo” chiude il Salotto di Italo Calvino

Al Salotto di Italo Calvino la storia di una generazione che insegue la possibilità di un mondo diverso a bordo di una Due Cavalli.

Purtroppo ancora oggi la frase di una vecchia canzone dei Giganti “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” è quanto mai attuale. Nel 1974 tale frase fu messa in pratica in Portogallo, da un gruppo di ufficiali dell’esercito, dando l’avvio ad una rivoluzione che pose fine alla più longeva dittatura d’Europa, durata circa 48 anni. I fiori nelle canne dei fucili, simbolo della Rivoluzione dei garofani, furono un momento di speranza per un’intera generazione che, dopo il golpe del Cile del 1973, le feroci repressioni in Grecia, il fallimento della Primavera di Praga del 1968 e la guerra del Vietnam, vedeva finalmente trionfare i propri ideali.

Domenica 15 settembre, alle 18:00 nel Giardino della Biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, il Salotto chiude con Marco Ferrari e il suo libro “Alla rivoluzione sulla due cavalli. Con ritorno a Lisbona 50 anni dopo”.

Victor e Vasco, i due protagonisti del libro di Ferrari, ci ricordano l’impegno politico-civile proprio in un’era di forte discontinuità e smemoratezza ideologica che sembra lontana dallo spirito dell’attivismo con cui, appunto sulla 2CV gialla, due ragazzi partono da Parigi per cercare di partecipare alla Storia. Cosa resta oggi di quel viaggio iniziatico? Lo scopriranno i lettori che ritroveranno Victor e Vasco cinquant’anni dopo ancora sulle strade di Lisbona.

Dialogherà con l’autore la scrittrice Silvia Meconcelli .