(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 *Manifestazione Forza Italia a Francavilla. Cupparo, **chi ci crede

combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli*

Da semplice festa di ringraziamento agli elettori per la sua rielezione –

che era stata programmata per il 19 luglio ed è stata annullata e rinviata

a seguito della tragedia della morte di due vigili del fuoco a Nova Siri –

la manifestazione di Francavilla in Sinni venerdì scorso è diventata un

evento politico con molti significati. Intanto, è stata l’occasione per

rinsaldare il rapporto con la comunità di Francavilla che gli ha confermato

ampi consensi elettorali e dell’area sud della provincia di Potenza

determinante per i 4.386 voti che Cupparo ha ottenuto nella lista di Forza

Italia. Consensi elettorali comunque molto diffusi su tutto il territorio

della provincia di Potenza per i voti ottenuti in ben 96 comuni su 100. “E’

questo – ha detto l’Assessore – un segno di stima per me particolarmente

significativo perché rappresenta la fiducia delle persone, specie in

piccoli comuni, che va al di là del risultato elettorale personale. E’

dunque la migliore spinta a ricominciare il lavoro interrotto in Regione

qualche tempo fa e a svolgere il ruolo di servizio di tutta la comunità

regionale e di tutti i territori che è da sempre la mia priorità”.

Alla manifestazione – che nonostante le condizioni meteo non positive ha

registrato una grande partecipazione popolare – hanno partecipato il

Presidente della Giunta Bardi, la Ministra e coordinatrice di Fi per la

Basilicata Casellati, il presidente dei senatori azzurri Gasparri, i

consiglieri regionali Aliandro e Picerno, il coordinatore provinciale di Fi

Taddei.

“Il successo elettorale che ha portato alla rielezione del Presidente Bardi

e l’ottimo risultato di Forza Italia, in forte crescita in voti e

percentuali rispetto al 2019 – ha aggiunto Cupparo – è stato “bissato” alle

europee con la Basilicata che ha significativamente contribuito al

risultato straordinario di Forza Italia e ai forti consensi per il

segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani che nella circoscrizione

Meridionale ha raggiunto circa i 150mila voti di preferenza, di cui 7.300

(l’80% dei voti complessivi espressi in regione) sono venuti dalla

Basilicata. Mi piace esprimere una soddisfazione “doppia” per il risultato

conseguito qui a Francavilla con il partito che supera il 55%, un risultato

che si attesta come primato per Forza Italia. Per questo lo ritengo ancora

più significativo perché anche l’elettore lucano ha premiato la forza

politica «rassicurante» in Europa, che punta sui valori dei cattolici, dei

moderati e dei popolari, su responsabilità, competenza e capacità di

mediazione”.

Cupparo ha poi detto che “non avrebbe mai immaginato di tornare a svolgere

il delicato compito di assessore al Dipartimento Sviluppo

Economico-Attività Produttive nell’interesse delle nostre popolazioni, dei

lavoratori, delle imprese e degli operatori economici. Per questo ringrazio

l’indicazione univoca che è venuta dal nostro segretario nazionale e vice

Premier Antonio Tajani, dalla senatrice e Ministra oltre che coordinatrice

del partito Casellati, dal presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio

Gasparri e da quello dei deputati Paolo Barelli, insieme ai colleghi

regionali Casino, Aliandro e Picerno. La squadra di Forza Italia in Regione

lavora in forte sinergia con quella nazionale, dei nostri Ministri e dei

nostri parlamentari”.

L’assessore ha quindi fatto un bilancio dei primi 40 giorni – anche meno –

dalla nomina alla responsabilità del Dipartimenti, intensificando ogni

sforzo per affrontare alcune delle emergenze sociali più gravi.

“E’ il caso della platea ex Tsi e Rmi – circa 1600 lavoratori – ai quali

dopo un lavoro comune con lavoratori, sindacati, presidente Bardi,

assessori tutti, consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, abbiamo

garantito un aumento del salario a partire dal primo novembre adeguandolo

all’incessante aumento del costo della vita e stiamo studiando le soluzioni

migliori per la loro stabilità. Abbiamo fatto il punto sullo stato di

attuazione dei Progetti “no oil”, con Eni e Shell Italia per velocizzare

gli interventi e renderli più efficaci e produttivi.

Insieme al Presidente Bardi ho tenuto due incontri con le associazioni

datoriali dell’industria, della piccola e media impresa e con tutte le

associazioni di categoria del commercio, artigianato, turismo, servizi,

cooperazione.

C’è un problema di liquidità, mi dicono i nostri piccoli operatori

economici, con l’impossibilità, in molti casi, di compartecipare a un

investimento.

Quanto agli investimenti sul fronte turistico, ho proposto un bando per

albergatori, ristoratori e B&B agganciato a un progetto dedicato

all’accoglienza.

Ad ogni modo sono in attesa di avere da tutti i rappresentanti degli

organismi di categoria una serie di proposte su cui ragionare insieme per

ideare azioni e provvedimenti.

Ritengo che le Pmi costituiscono un pilastro fondamentale della nostra

economia e svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo economico e sociale

della Basilicata.

La loro importanza risiede soprattutto nel radicamento nelle comunità

locali al cui interno sviluppano le attività di produzione e nei nostri

piccoli comuni che subiscono l’effetto dello spopolamento.

Ricordo inoltre il Tavolo su Stellantis con i sindacati che ha già dato un

primo risultato: la Giunta regionale ha approvato due provvedimenti che

agevolano il percorso alla multinazionale automobilistica per la

realizzazione a Melfi di un impianto biogas. L’investimento previsto è di

100 milioni di euro. La struttura consentirà all’azienda di produrre in

casa l’energia necessaria allo stabilimento, con un abbattimento dei costi.

Sono questi – ha detto – alcuni impegni concreti che abbiamo concretizzato

in così poco tempo – ripeto – con il concorso di tutti i soggetti politici

e sociali perché siamo sempre più convinti che in questa fase difficile per

salvare la Basilicata dalla crisi, che ha motivazioni molti differenziate e

di natura internazionale e nazionale, dobbiamo lavorare tutti insieme,

senza distinzioni.

Alla base del lavoro il confronto e il dialogo. Il contatto diretto con la

mia gente e i soggetti sociali – ha affermato – resterà sempre nel mio

agire politico. Il mio impegno che si ispira ai valori francescani si basa

su valori imprescindibili quali: l’amicizia sincera, che costituisce la

base per relazioni autentiche e durature, trascendendo le semplici

convenienze politiche; l’uguaglianza, intesa non solo come principio legale

ma come impegno quotidiano per garantire pari opportunità a tutti i

cittadini; i diritti umani, visti non solo come diritti inalienabili ma

anche come bussola morale per ogni decisione politica, assicurando che

nessuno venga lasciato indietro; il rispetto reciproco, essenziale per

l’unità sociale; la disponibilità, vista come dovere dell’amministratore

pubblico, sempre pronto ad ascoltare e agire per il bene comune. Questi

principi sono il fondamento di una comunità coesa e devono guidare la sua

visione politica e sociale”.