CORTILE DI FRANCESCO: NELLA TERZA GIORNATA SI ENTRA NEL VIVO DEL

TEMA DELLE STIMMATE

Nel pomeriggio si parlerà di benessere e arte. In serata la musica del Requiem sul sagrato della

Basilica

ASSISI (PG), 14 SET – Il Cortile di Francesco entra nel vivo del tema ispiratore di questa decima

edizione, l’ottavo centenario delle stimmate che Francesco ricevette a La Verna nel 1224. La terza

giornata di incontri si è aperta con il panel dal titolo “Corpo: dentro il tempo l’eternità”. Con

Giovanni Boni, Lucia Vantini, fra Domenico Paoletti, OFMConv, e la moderazione di Paola

Saluzzi, è stato possibile approfondire da un punto di vista più spirituale il rapporto imprescindibile

tra interiorità e corpo e il modo in cui anima e corpo sono in realtà una cosa sola.

Il dott. Giovanni Boni, medico dello sport, ha sottolineato come tutto passi per il corpo, e quindi la

necessaria considerazione delle due dimensioni come unicum. Questo è stato il punto di partenza

del contributo dal carattere più teologico e spirituale-francescano degli altri relatori. Guardare il

nostro corpo dal punto di vista spirituale, ha sottolineato in particolare la dott.ssa Vantini, significa

riconoscere la concretezza della nostra storia.

A questo primo panel è seguito quello dal titolo “Dalla scrittura alla persona: chi era san

Francesco?”. Con Attilio Bartoli Langeli, fra Fermino Giacometti, OFMConv, e Davide Rondoni,

con la moderazione di Silvia Costantini, si è andati alla ricerca della personalità di Francesco

attraverso l’analisi paleografica, grafologica e letteraria della Chartula, il documento autografo

custodito ancora oggi presso il Sacro Convento, su cui è in corso in queste settimane una mostra

fotografica dedicata nel chiostro superiore della Basilica.

Nel pomeriggio gli incontri in Sala Stampa riprenderanno alle 16, con il panel dal titolo “Benessere

e longevità”: un confronto sul tema della salute e del benessere grazie al contributo di interpreti

dalle prospettive differenti: Andrea Baccarelli (preside dell’Istituto di Public Health dell’Università

di Harvard, negli USA), Massimo Mercati (AD di Aboca) e Monica Poggio (AD di Bayer Italia)

con la moderazione di Paola Saluzzi. Alle 18 si entrerà nel mondo dell’arte contemporanea con

Costantino D’Orazio: il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria offrirà una riflessione sul

tema “Corpo e creatività: la persona nell’arte contemporanea”.

Anche i due panel del pomeriggio di ieri hanno rappresentato momenti di confronto importante su

temi di attualità: quello dell’accessibilità è stato il filo conduttore di “Proprio con tutti! Il Cantico

delle creature di san Francesco accessibile per persone con ASD”, mentre l’ambiente e la

sostenibilità sono stati al centro del dibattito che ha visto protagonisti Carlo Montalbetti, Francesco

Paola, Luca Proietti e Massimo Perari, con la moderazione di Giovanni Parapini. A che punto sono

l’Italia e l’Europa nella transizione ecologica? Come la scuola e le famiglie possono contribuire a

questo processo? Nel panel si è parlato di come si possa introdurre nei cittadini “un nuovo alfabeto

della transizione ecologica”, della necessità di abbandonare il concetto di sviluppo in termini

quantitativi in favore di quelli qualitativi e della promozione di buone pratiche da adottare nella

quotidianità. Anche in questo incontro ha avuto spazio l’accessibilità: l’incontro si è svolto con