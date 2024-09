Com. Restauro e riqualificazione della Scala Santa Maria del Monte: da lunedì 16 settembre i lavori (550mila euro)

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 Restauro e riqualificazione della Scala di Santa Maria del Monte:

da lunedì 16 settembre i lavori (550mila euro).

L’Amministrazione comunale: “Interventi di grande utilità

per l’ulteriore valorizzazione del monumento simbolo di Caltagirone”

Cominceranno lunedì 16 settembre i lavori (550mila euro, assegnati al Comune con la legge

regionale 25 maggio 2022 n. 13 – Legge di stabilità regionale 2022-2024) per il restauro e la

riqualificazione del monumento simbolo di Caltagirone: la Scala di Santa Maria del Monte, che si

trova nel centro storico riconosciuto dall’Unesco quale patrimonio dell’umanità.

“I lavori, che dovranno essere completati entro il 2024 – informa l’assessore ai Lavori

pubblici e vicesindaco Paolo Crispino – interesseranno in particolar modo il tratto compreso fra il

29° e il 61° gradino (con lo smontaggio e il rifacimento delle parti sottostanti) e potranno assurgere

a iniziativa pilota per successivi interventi che, attraverso altri fondi, potranno riguardare il resto

della Scala. Tutti i gradini saranno sigillati, ma la Scala continuerà ad essere accessibile perché il

nostro obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi per residenti e attività commerciali e rendere

possibile, sia pure con qualche inevitabile disagio, la fruizione ai visitatori. Previsti pure – conclude

Crispino – interventi sulle caditoie lungo la Scala stessa e alla sua base”.

Il progetto è stato reso esecutivo in collaborazione con la Struttura didattica speciale di

Architettura dell’Università degli studi di Catania.

“Questo primo intervento – dichiarano il sindaco Fabio Roccuzzo e l’assessore ai Beni

culturali e al Patrimonio Unesco Claudio Lo Monaco – è frutto di un contributo di 550mila euro,

possibile per una meritoria iniziativa del deputato regionale del tempo Francesco Cappello.

Rappresenta un primo, significativo passo nel processo di piena ed efficace manutenzione, messa in

sicurezza e ulteriore valorizzazione di un monumento conosciuto in tutto il mondo, che costituisce il

luogo più identitario della nostra città”.

Caltagirone, 14 settembre 2024