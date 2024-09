(ACON) CARNIA LIBERA. MENTIL (PD): LEZIONE DA MATTARELLA E DEL DIN

(AGENPARL) - Roma, 14 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 14 settembre 2024 (ACON) Ampezzo (Ud), 14 set – “Oggi, da un luogo simbolo della

lotta per la libert? dal nazifascismo, abbiamo assistito a una

lezione importante data dal presidente Mattarella e dalla

medaglia d’oro al valore militare, Paola Del Din. Un insegnamento

sul valore della storia, sull’onore e il sacrificio che, a ogni

livello, non deve mai essere dimenticato”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimo Mentil

(Pd) presente oggi alla commemorazione degli 80 anni della Zona

libera della Carnia e dell’Alto Friuli, alla presenza del

presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Come ogni anno – evidenzia Mentil -, oggi in maniera ancora pi?

forte grazie a presenze di altissimo spessore, abbiamo

commemorato l’onore di chi ha combattuto per contrastare la

violenza nazifascista e si ? sacrificato per permetterci di

vivere in libert? e democrazia. Grazie alla testimonianza dei

partigiani ancora in vita, presenti oggi, sono state ricordate

anche grandi figure che hanno contribuito in maniera fondamentale

alla Zona libera, come Romano Marchetti ed Elio Martinis”.

“Da qui ? partito il moto di libert? che si ? esteso in tutti i

territori e che ha visto poi con la Costituzione la sua pi? ampia

attuazione istituzionale” continua l’esponente del Pd

sottolineando che “fa piacere che il presidente del Fvg abbia

riconosciuto il valore di democrazia e libert? rappresentato

dalla Zona libera della Carnia. Resta il rammarico per

l’occasione persa dal Consiglio regionale quando lo scorso aprile

avrebbe potuto riconoscere, in maniera pi? forte, questo momento

di celebrazione approvando l’emendamento presentato dal

consigliere Moretuzzo e firmato anche dal sottoscritto per lo

stanziamento di risorse al Comune di Ampezzo e alle associazioni

per commemorare questo 80? anniversario. Speriamo che la lezione

di oggi possa servire per il futuro”.

