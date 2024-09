(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 Migranti, Dara (Lega): difesa confini dovere di ogni cittadino, assurdo essere processati per questo

Roma 13 set. – “Lo ribadiamo in modo chiaro e univoco, oggi più che mai: la difesa dei confini italiani non può essere un reato. E’ un dovere di ogni cittadino, ancor di più se ricopre una carica istituzionale. Matteo Salvini, da ministro dell’Interno, ha bloccato gli sbarchi, ridotto le morti in mare, contrastato i criminali che lucrano sui migranti. Eppure, per aver fatto quanto promesso agli italiani, è a processo per questo, rischiando una pena fino a 15 anni. Una assurdità vera e propria, mai vista in un altro Paese occidentale”.

Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Dara.