Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 13.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari**

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 11:00

Internationaler Tag der Demokratie / Demokratie ist nicht selbstverständlich!

Zum internationalen Tag der Demokratie erinnert SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg daran, dass unsere freiheitlich demokratische Grundordnung nicht gottgegeben ist und tagtäglich gelebt und verteidigt werden muss: „Nur eine Minderheit der Menschen auf dieser Welt können Freiheit und Menschenrechte in einem demokratischen System genießen. Die Demokratie ist in den letzten Jahren stark unter Druck geraten. Es lohnt sich für sie kämpfen.“

[Vai all’articolo online ›](https://www.landtag-bz.org/de/pressemitteilungen-fraktionen/internationaler-tag-der-demokratie-demokratie-ist-nicht-selbstverstandlich)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/mr/tSAyeoZTAITPb37XpOA76dU5xtjGcLW58jBhSkwh7q-DTV0BK4cd1OecqaSPNC3Ef5C50E0UlHw92whICzMCAzegY7ARbWpPcNGMESkksn8F-Wzk0mD6eDMEkaD96VvaHl-nqW0EPmDly4Iei87Ktt9OYZZcCQ3jNgvuOzTkh8mZsMdZs5PN43G7hXDOz3efS19zB65T9JcneBBZ3HrINOEDkSmgRsVemOj8Ml6K2GN1zhQ) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.bh.d.sendibt3.com/tr/un/Xi0Xb9-feejPzTJFoPW6KmwM6bcHKQfg98jKJeV8F6xI0eIe0oUqtdcrbgRr-AxC4j8PMcwezcO3_SRGF2AzvbA-NCqZ5zV9FUAIDMEYS5dD7WCQdA9tnnKPpjK9Yxct4oRMNyGJfG4OLGYhZV24Yw5N6c18OgixRAUbjDHPA6W4XX3PZnu6UVHmQiw-NiDKpePVyOU3KyhmeHkL7y3Qjm5bm30O8EsattsuQOFvtd-5YQZIVzq6z_4vSYBKVwD8sA)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.