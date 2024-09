(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 13 settembre 2024 ABRUZZO, DI GIROLAMO (M5S). FRATIN FERMI LA MATTANZA DEI CERVI DI MARSILIO

ROMA, 13 SET. – “Da abruzzese, viene solo da vergognarsi nel vedere la nostra regione alla ribalta mediatica internazionale per la dissennata delibera del governatore Marsilio. Il tariffario stilato dalla giunta per l’abbattimento di circa 500 cervi, inclusi 150 cuccioli, è la classica decisione raccapricciante di chi, da ormai quasi sei anni, continua a voler quasi ostentare la propria inadeguatezza nella gestione della cosa pubblica. Ci sono tanti modi per aiutare il mondo dell’agricoltura montana abruzzese, così come per scongiurare incidenti stradali causati dagli animali selvatici. La mattanza dei cervi cara a Marsilio e ai suoi sodali è solo uno sfregio gratuito all’ambiente e alle nostre aree interne. Dove presto ogni passante potrà mettersi a sparare all’impazzata tra i boschi con la speranza di racimolare qualche euro. Il M5s ha depositato un’interrogazione per chiedere al Ministero dell’Ambiente delucidazioni su questa tetra vicenda: a nostro giudizio, il ministro Fratin deve fermare d’imperio lo scellerato disegno venatorio di Marsilio. L’Abruzzo non merita di passare per un territorio con forte deficit di civiltà soltanto perché a difettarne è il suo presidente di regione”. Così in una nota la senatrice abruzzese del M5s Gabriella Di Girolamo.

