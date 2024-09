(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 DDL SICUREZZA. ZANETTIN (FI): IMPEGNO PER GARANTIRE SICUREZZA AI PROFESSIONISTI DELLA SANITA’

“Garantire condizioni di lavoro sicure per tutti i professionisti della sanità. Con questo obiettivo, Forza Italia ha presentato un ordine del giorno al ddl Sicurezza per chiedere un rafforzamento dei presidi di polizia all’interno degli ospedali e delle strutture sanitarie. Sono inaccettabili le crescenti aggressioni ai danni di medici e infermieri che si registrano ormai quotidianamente in tutta Italia. Per questo motivo, oltre a richiedere al governo un impegno straordinario per mettere in atto misure di rafforzamento della sicurezza, i parlamentari di Forza Italia, su impulso del segretario nazionale Antonio Tajani, si attiveranno con una serie di sopralluoghi negli ospedali, per registrare le situazioni più critiche sulle quali intervenire. Forza Italia non lascerà mai soli le donne e gli uomini che si dedicano quotidianamente alla cura e alla salute dei cittadini”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin.