(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 12 settembre 2024 DDL SICUREZZA, ALMICI (FDI): CANAPA, SINISTRA FA POLEMICHE STRUMENTALI. GOVERNO ATTENTO ALLA FILIERA

“Oggi abbiamo approvato alla Camera il DDL Sicurezza, che interviene anche sulla coltivazione della canapa. L’opposizione ha strumentalmente accusato la maggioranza di mettere così a rischio la filiera, dimostrando di non aver nemmeno letto il testo del decreto. La nuova normativa, infatti, non modifica quella precedente a proposito della commercializzazione del fiore fresco e per scopi ornamentali, senza contare che è prevista la possibilità, con autorizzazione del ministero della Salute e di Aifa, di estrarre principi attivi o produrre lavorati per scopi farmaceutici e per la ricerca. In aggiunta a tutto questo, ricordo che il Masaf sta elaborando un piano di settore in collaborazione con le associazioni coinvolte. Ecco perché ritengo la polemica dell’opposizione, che dovrebbe invece rispettare la sovranità del Parlamento e la democrazia, fumosa ed inutile. Forse è dettata dall’interesse a difendere quanti, aggirando la legge, commercializzano canapa essiccata per il cosiddetto uso ricreativo?”. Così Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Agricoltura della Camera.

