La rete Cau sul territorio

Al 12 settembre 2024 sono 42 i Centri assistenza urgenza operativi sul territorio, con date di inizio

attività differenti.

Provincia di Piacenza: Bobbio 1^ dicembre, Piacenza 4 dicembre, Podenzano 8 gennaio,

Fiorenzuola 14 giugno

Provincia di Parma: Parma 19 dicembre, Fidenza 28 dicembre, Fornovo 15 gennaio, Langhirano 18

gennaio

Provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia 19 dicembre, Correggio 27 dicembre

Provincia di Modena: Castelfranco Emilia 11 dicembre, Finale Emilia 18 dicembre, Fanano 29

gennaio, Modena e Carpi, 9 aprile

Provincia di Bologna: Budrio 1^ novembre, Vergato 8 novembre, Navile (Bologna) 11 dicembre,

Casalecchio di Reno 18 dicembre, Imola 21 dicembre, Ospedale Maggiore e Sant’Orsola (Bologna)

13 maggio, San Lazzaro di Savena (20 maggio)

Provincia di Ferrara: Ferrara, Comacchio, Copparo, tutti già attivi prima del 1^ novembre,

Portomaggiore 13 novembre, Bondeno 2 aprile

Provincia di Ravenna: Cervia 18 dicembre, Ravenna 22 gennaio, Faenza 10 giugno, Lugo 17 giugno

Provincia di Forlì-Cesena: Mercato Saraceno e Cesenatico 15 gennaio, Bagno di Romagna e Santa

Sofia 22 gennaio, Cesena 6 maggio

Provincia di Rimini: Cattolica 18 dicembre, Santarcangelo di Romagna 15 gennaio, Novafeltria 29

gennaio, Rimini 29 aprile, Bellaria-Igea Marina 20 maggio

“Lunga vita alla sanità pubblica”, la campagna di comunicazione della Regione

Prosegue la campagna di comunicazione che la Regione ha messo a punto per illustrare come

funzionano e a quali bisogni danno risposta i Cau. Rivolta a tutta la popolazione, la campagna ha

l’obiettivo di spiegare ai cittadini come cambia l’accesso ai servizi di emergenza-urgenza regionale

– quindi dove sorgono e come funzionano i Cau e per quali patologie sono indicati – e di accrescere

la consapevolezza che il servizio sanitario pubblico è un patrimonio comune di grande valore, da

preservare.

Un tema complesso restituito con parole semplici utilizzando tv, radio, affissioni, canali social e

materiale informativo disponibile online, nella pagina web dedicata alla riforma del sistema

emergenza-urgenza

della

Regione

(https://salute.regione.emiliaromagna.it/emergenzaurgenza)

nella

sezione

domande

poste

frequentemente

(https://salute.regione.emilia-romagna.it/emergenzaurgenza/domande-frequenti). Negli strumenti di

comunicazione che lo consentono, i messaggi sono riportati nelle cinque lingue adottate nei Pronto

soccorso (italiano, inglese, francese, arabo e cinese).

Della campagna fa parte anche il podcast “Sanità pubblica. Lessico famigliare”, prodotto dalla

Regione, che affida alle testimonianze e alle storie di pazienti, operatori e professionisti il racconto

del Servizio sanitario regionale, una macchina complessa e in continua evoluzione che, giorno

dopo giorno al servizio delle comunità, vede impegnati migliaia di donne e uomini a garantire a

ognuno di noi, senza distinzioni, le migliori cure disponibili. Diritti, universalismo, denaro e tempo

sono i temi dei sette episodi. Dal pomeriggio saranno caricate le nuove puntate online sul sito

all’indirizzo https://www.regione.emilia-romagna.it/podcast/sanita-pubblica-lessico-famigliare e sui

canali Spotify e Spreaker della Regione, che fanno emergere il valore di questo patrimonio./ADL