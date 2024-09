12/9/2023 “SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ A TRIESTE” UN’OCCASIONE PER RIPENSARE LO SPAZIO URBANO: APPUNTAMENTI DEL 13, 14 E 15 SETTEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2024

12/9/2023

“SETTIMANA

UN’OCCASIONE

EUROPEA

DELLA

RIPENSARE

MOBILITÀ

TRIESTE”

SPAZIO

URBANO:

APPUNTAMENTI DEL 13, 14 E 15 SETTEMBRE

La “Settimana europea della mobilità” in programma a Trieste fino al 27

settembre, alla presenza di numerosi partecipanti intervenuti, tra enti,

associazioni e società che collaborano con il Comune di Trieste, tra cui ASUGI,

Trieste Trasporti, la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Automobile Club Trieste.

Un appuntamento chiave per tutte le amministrazioni che vogliono

impegnarsi concretamente per una città più sostenibile e vivibile.

Ogni anno, migliaia di città e milioni di cittadini in tutta Europa partecipano a

questa manifestazione, promuovendo la mobilità sostenibile e contribuendo a

cambiare i nostri stili di vita.

Il tema del 2024, “La condivisione degli spazi pubblici”, pone al centro quattro

obiettivi fondamentali: ripensare l’uso degli spazi pubblici, riqualificare insieme lo

spazio urbano, creare percorsi sicuri per la mobilità attiva e progettare strade più

sicure per tutti.

Domani, venerdì 13 settembre

Incontriamoci a bassa voce al Mini MU.

Appuntamento di promozione della lettura e della creatività per famiglie con

bambini da 0 a 6 anni. A cura dei volontari di Nati per Leggere Trieste nell’ambito di

LeggiAMO 0-18.

Ore 17.00-18.30: Mini Mu Museo dei Bambini/Presidio Nati per Leggere e

centro di coordinamento delle attività del progetto locale dal 2020, Parco di San

Giovanni, via Weiss 15. In programma letture seguite da un mini laboratorio gestito

dal Museo, che coinvolgerà piccoli e grandi secondo le proposte di Bruno Munari

“giocare con l’arte”.

Prenotazione obbligatoria con messaggio (preferibilmente Whatsapp) al numero

adulto accompagnatore.

http://www.natiperleggere.comune.trieste.it; https://www.facebook.com/NpLFVG/

https://www.minimu.org/; https://www.facebook.com/museodeibambini

Sabato 14 settembre

Open day 360MTB 2024 – Forgiamo i rider di domani

Lezioni gratuite di mountainbike con istruttori federali dai 3 anni in su

A cura di A.S.D. 360 MTB

9.00-16.00: Bike Park 3 Camini, Salita al Monbeu, Cattinara

9.00-11.00: dai 3 ai 6 anni

11.00-13.00: dai 7 agli 11 anni

14.00-16.00: dai 12 anni in su

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria previa registrazione al sito

http://www.360mtb.org; portare bicicletta e casco

Anni ’80 un decennio arancione

Mostra fotografica sul trasporto pubblico di Trieste negli anni ’80

A cura dell’associazione inBUSclub APS

Ore 10.30: inaugurazione mostra, Galleria Rossoni, Corso Italia 9

La mostra sarà aperta dal 14 al 28 settembre. Orario di apertura: martedì,

mercoledì, giovedì, venerdì: ore 16.00-19.00; sabato: ore 10.00-13.00; su

prenotazione si possono effettuare visite fuori orario

Il Sabato del Villaggio Rampigada Santa

Spazio dedicato alla promozione ed educazione alla mobilità e agli stili di vita

sostenibili, attività collaterali, conferenze e concerto serale. A cura di SPIZ

Associazione di Promozione Sociale

Ore 12.00-20.00: piazzale Obelisco, Opicina

http://www.spiz.it

Rampigada Santa Music Fest

Concerto gratuito della Beatles Band “Strawberry Sky”. A cura di SPIZ

Associazione di Promozione Sociale

Ore 20.00-22.00: piazzale Obelisco, Opicina

Il mondo dei Fab 4, dagli esordi rock’n’roll al periodo della beatlemania e, ancora,

dalle atmosfere psichedeliche fino ai successi degli ultimi album. Un viaggio nel

caleidoscopio musicale dei Beatles e nel sound degli anni ’60.

http://www.spiz.it

Domenica 15 settembre

Villaggio Rampigada Santa

Spazio dedicato alla promozione ed educazione alla mobilità e agli stili di vita

sostenibili e attività collaterali. A cura di SPIZ Associazione di Promozione Sociale

Ore 9.00-18.00: piazzale Obelisco, Opicina

http://www.spiz.it

Rampigada Santa per Tutti

Camminata lungo Scala Santa libera dal traffico

A cura di SPIZ Associazione di Promozione Sociale

dalle ore 9.30: partenza da Roiano (inizio di Scala Santa)

Invito alla cittadinanza a colonizzare la via per cimentarsi nella propria e

personale Rampigada Santa, senza il cronometro ufficiale, ma ugualmente in grado di

far provare le emozioni della risalita a piedi dal Centro Città all’Altipiano Carsico.

http://www.spiz.it

13ª Rampigada Santa

Crono-scalata a piedi, in bicicletta o in entrambe le discipline dell’erta cittadina di

Scala Santa

A cura di SPIZ Associazione di Promozione Sociale

Ore 10.00: partenza da Roiano, Scala Santa, arrivo in piazzale Obelisco

Crono-scalata dell’erta cittadina di Scala Santa, da Roiano a piazzale Obelisco,

nata per promuovere una mobilità urbana più sostenibile dimostrando in maniera

estrema che se si può andare a piedi o in bicicletta su per Scala Santa si può andare a

piedi o in bicicletta dappertutto. È prevista una quota di iscrizione

http://www.spiz.it

Tomorrow Today Festival

Festival di sport e musica dedicato ai giovani (e non solo), con la partecipazione

di atleti, maestri, educatori e artisti

A cura di LA VIA Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con

Neptune Eventi

Ore 10.00-23.50: Porto Vecchio/Porto Vivo, area antistante i Magazzini 27 e 28

Ore 10.00-12.00: laboratori sportivi

Ore 13.00-14.00: conferenza con atleti, educatori e rappresentanti di società

sportive

Ore 15.00-16.00: stage di boxe

Ore 20.30-23.50: show musicale, dj Nik Emme, concerto del rapper Tony Effe e

di altri artisti emergenti

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’APS La Via e la Società Neptune, è

finalizzato a sensibilizzare le persone, in particolare i giovani, a perseguire uno stile

di vita sano e rispettoso di sé, promuovendo l’attività sportiva, con il coinvolgimento

di atleti e campioni noti, incontri e attività dimostrative e divulgative, nonché con un

momento musicale finale di grande attrattività per il mondo giovanile.

Ingresso libero

http://www.azalea.it; http://www.apslavia.it; Instagram: neptune.eventi

Gli eventi previsti mirano a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare

soluzioni di mobilità sostenibile, e sono organizzati dal Servizio Mobilità e Traffico

del Comune in collaborazione con altri Dipartimenti e partner istituzionali.

https://www.dropbox.com/scl/fi/8mwt52nam50i2knrx3ud0/Mobilit_2024_v2.3.mp4?rlkey=3adppbq0gkhp4srhkkh4jjt76&st=ioibdtcq&dl=0

Link al sito: https://sem.online.trieste.it/

video: