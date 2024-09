(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

Palermo, 11 settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

SANTA FLAVIA – FURTO DI CARBURANTE DAI MEZZI DELLA

SOCIETA’ DI RACCOLTA DI RIFIUTI

IN MANETTE UN 37ENNE

I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno arrestato in flagranza un 37enne, palermitano, già

noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

Durante un servizio notturno di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione

dei reati in genere, i militari della Stazione di Santa Flavia, percorrendo via Indro Montanelli, hanno

notato dei movimenti sospetti nei pressi del locale centro di stoccaggio dei rifiuti.

I militari avrebbero dapprima osservato a distanza l’indagato, il quale avrebbe scavalcato il cancello

d’accesso dell’area di deposito, munito di un secchio ed un tubo, per poi forzare il serbatoio di un

camion in sosta ed iniziare a estrarre il carburante. I Carabinieri sono pertanto intervenuti bloccando

l’uomo che stava asportando il combustibile da un mezzo di proprietà della società che si occupa

della raccolta dei rifiuti.

Il 37enne su disposizione del Pubblico Ministero è stato ristretto presso la Casa Circondariale

Burrafato di Termini Imerese, in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini

Imerese.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur

gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero

iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna

passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.