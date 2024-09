(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 Ddl Sicurezza: Fornaro (Pd), senza pareri del governo la Camera non può continuare

“È fondamentale conoscere se e quando il governo fornirà i pareri di sua competenza sul ddl Sicurezza. Se passa l’idea che l’Aula lavora come le Commissioni parlamentari, con un iter spesso caotico, si corrono molti rischi di scrivere incongruenze e senza senso nella stesura delle leggi. Come volete proseguire i lavori? É necessario avere almeno una vostra risposta prima di continuare l’iter legislativo. Non c’è nulla di strumentale o ostruzionistico ma è una ragione di buon senso”. Lo dichiara il deputato dem Federico Fornaro, delegato d’Aula del Pd, in apertura dei lavori di Montecitorio sul ddl Sicurezza.

