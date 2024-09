(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 DDL LAVORO, BARZOTTI (M5S): GOVERNO SPALANCA PORTE A SOMMINISTRAZIONE SELVAGGIA

ROMA, 11 SETTEMBRE 2024 – “Il collegato Lavoro, che in questi giorni stiamo discutendo in XI commissione a Montecitorio, si conferma un provvedimento pericoloso e un altro volano al lavoro precario. L’art. 5 spalanca le porte alla somministrazione senza limiti: un fatto che avevamo già denunciato quando il disegno di legge fu approvato dal Governo in Cdm, e che confermiamo oggi dopo la bocciatura dell’emendamento con cui chiedevamo la soppressione di questa ingloriosa norma. In un mercato del lavoro sempre più parcellizzato, dove muoiono quasi 3 persone al giorno, questo Governo non trova di meglio da fare che allargare ulteriormente le maglie del precariato. Una vergogna senza fine. Daremo battaglia in Aula affinché venga cancellata”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.

