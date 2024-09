COMUNICATO STAMPA 11 SETTEMBRE – INAUGURATA LA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 11 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

INAUGURATA LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”

UN PLESSO ALL’AVANGUARDIA PER IL QUARTIERE SAN ZENO

Dieci aule, tre laboratori, biblioteca, palestra, mensa e spazi polifunzionali. Il

sindaco Conte: «Oggi è una giornata storica: consegniamo alla comunità un

luogo di crescita, cultura, aggregazione»

Treviso, 11 settembre 2024

Con l’inizio del nuovo anno scolastico è stata inaugurata la scuola primaria

“Don Milani” di San Zeno, ricostruita secondo i più recenti standard

antisismici e di efficienza energetica.

Questa mattina il sindaco Mario Conte ha effettuato il taglio del nastro ufficiale

con i bambini nel salone centrale del nuovo plesso. Hanno partecipato alla

cerimonia anche l’assessore alle Opere Pubbliche Sandro Zampese, l’assessore

alle Politiche Educative Gloria Sernagiotto, la dirigente dell’Ufficio Scolastico

Provinciale Barbara Sardella e la la dirigente dell’IC 3 Felissent Francesca

Magnano

«Il progetto ha visto un’importante opera di adeguamento sismico oltre alla

sostenibilità con un occhio di riguardo verso il risparmio energetico ed idrico,

la riduzione di emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli

interni, dei materiali e delle risorse impiegate», le parole dell’assessore alle

Opere Pubbliche Sandro Zampese. «L’intento era quindi quello di

consegnare alla Città un edificio scolastico a grande valenza pubblica, dall’alto

contenuto tecnologico ed a basso impatto ambientale. Per questo sono state

promosse soluzioni di progettazione e tecniche di costruzione, che hanno

consentito di ottenere la classificazione energetica nZEB».

A livello strutturale, è stato apportato un aumento dei livelli di sicurezza in

riferimento al normale utilizzo dell’edificio e alle attività di manutenzione,

l’implementazione della fruibilità e della flessibilità dell’immobile centrale e

delle aree di pertinenza esterna, in particolare sul lato sud con la realizzazione

di un “anfiteatro” all’aperto, sia per l’attività scolastica che le attività extra

scolastiche, l’utilizzo di materiali e sistemi costruttivi eco-sostenibili oltreché

di soluzioni impiantistiche con elevate prestazioni di risparmio energetico ed

idrico. Nondimeno, sono stati utilizzati materiali, sistemi costruttivi e soluzioni

impiantistiche che consentiranno di facilitare le attività di manutenzione e

garantire elevati standard di comfort termico, acustico e visivo.

La nuova scuola è composta da un unico volume, con sviluppo planimetrico ad

“L”, caratterizzata da un piano seminterrato e due piani fuori terra, per una

superficie complessiva di circa 1983 metri quadrati.

Questa riprende la forma del vecchio fabbricato risalente agli anni ‘70

(demolito), adeguandosi alle vigenti normative sull’edilizia scolastica

(dimensioni di aule, locali e servizi, assenza di barriere architettoniche,

ascensore, uscite di sicurezza…), in dialogo con l’ampliamento situato a est.

Rispetto alla sagoma dell’edificio precedente, la nuova scuola presenta uno

sviluppo planimetrico caratterizzato da una linea diagonale rivolta

verso l’ampliamento. I vari livelli sono collegati tramite una scala interna

situata nell’angolo sud-est del fabbricato e una scala a nord-ovest, avente

principalmente funzione di uscita di sicurezza.

All’interno presenta 10 aule didattiche (5 al piano rialzato e 5 al primo

piano), un laboratorio di arte, un laboratorio di scienze, un laboratorio

di informatica, un biblioteca, una sala insegnanti, due locali a

disposizione per attività attività interciclo o per spazi polifunzionali (2

aree ricreative al piano rialzato e primo), servizi igienici per docenti e

alunni, due sale fotocopiatori (al piano rialzato e primo), locali tecnici

(centrale tecnologica, depositi, archivio, locale rack dati), ripostigli ai

piani.

Le aule didattiche sono state dimensionate considerando la presenza di 26 + 1

alunni e garantendo 1,80 metri quadrati a per scolaro secondo quanto previsto

dalla normativa vigente. La struttura scolastica è dotata di tutti gli

accorgimenti di protezione e non presenta barriere architettoniche.

Anche l’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie allo

svolgimento delle attività didattiche hanno caratteristiche particolari adatte

all’età e fruibili anche da parte dei portatori di ogni tipo di disabilità.

La palestra. È presente anche una palestra con vano spogliatoi. Questa è

distaccata dall’edificio centrale e collegata attraverso un corridoio per

consentire l’isolamento dello spazio sportivo nelle ore pomeridiane e serali per

le attività extrascolastiche da parte di associazioni sportive locali, in modo da

escludere l’accesso agli spazi più propriamente didattici. La pavimentazione in

parquet verrà posta in opera entro il mese di dicembre, dopo l’installazione

delle attrezzature sportive.

Gli spogliatoi hanno una superficie complessiva di circa 36 metri quadrati

ciascuno e sono dotati di antibagno, servizi igienici e tre docce. Lo spazio di

attività sportiva ha dimensioni in pianta di 13×22 m (286 metri

quadrati) e un’altezza sotto trave di 6 metri, adeguato quindi sia per

ospitare le attività ginniche di carattere ludico proprie di una scuola primaria,

sia per lo svolgimento di svariate attività extrascolastiche. La copertura della

palestra è completamente lignea, con orditura principale e secondaria in travi

lamellari e soprastante tavolato.

La palestra è infine dotata di due depositi per le attrezzature sportive delle

dimensioni ciascuno di 16 metri quadrati. Lo spazio di attività sportiva ed i

relativi locali annessi sono accessibili direttamente dall’esterno tramite un

ingresso indipendente, senza dover necessariamente transitare attraverso

l’atrio scolastico.

La mensa. Sempre a partire dall’atrio, proseguendo il percorso visivo della

vetrata affacciata sul parco, si giunge alla zona del refettorio, dotata di

un’ampia sala per la consumazione dei pasti della superficie di circa 170 m2

con un’altezza al controsoffitto pari a 3 m e in grado di ospitare oltre 125

studenti. Il servizio mensa viene previsto come distribuzione e consumo dei

pasti. Il refettorio è poi completato da un’area per la distribuzione dei pasti, dai

servizi igienici per gli studenti, dallo spogliatoio ed i servizi per il personale

adibito al servizio di refezione ed una dispensa. L’ampia vetrata sul lato sud del

refettorio viene protetta dagli agenti atmosferici e dall’irraggiamento solare

tramite una pensilina di copertura a sbalzo.

Fra il locale refettorio e il volume della palestra viene è posizionato un locale

tecnico delle dimensioni in pianta di 3,0×3,3 m con accesso direttamente

dall’esterno.

«Oggi è una giornata storica per la nostra Città perché inauguriamo una nuova

scuola, luogo di cultura, di comunità, di aggregazione e di crescita», afferma il

sindaco Mario Conte. «Siamo orgogliosi perché quest’opera nasce dalla

volontà dell’Amministrazione di consegnare un plesso nuovo, moderno,

accessibile, che permetta ai bambini di vivere il loro percorso scolastico nel

migliore dei modi. Quello che ha portato al taglio del nastro di questo nuovo