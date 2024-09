Carenza di medici negli ospedali salernitani, l’ira di Polichetti (Udc): “Inaccettabile questo modo di gestire la sanità pubblica. Serve un cambio di rotta immediato”

(AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2024

(Udc): "Inaccettabile questo modo di gestire la sanità pubblica. Serve un

cambio di rotta immediato”*

Nel settore sanitario della provincia di Salerno, la carenza di personale

rimane una delle sfide più critiche. Nonostante gli sforzi continui per

colmare le lacune negli organici, le iniziative per l’assunzione di nuovi

operatori spesso non portano ai risultati sperati. Le recenti mosse

dell’Azienda “Ruggi” e dell’Asl, tese a risolvere questa problematica,

hanno incontrato ostacoli significativi, con la maxi “call” per medici che

ha evidenziato problemi di rilievo.

Mario Polichetti, responsabile nazionale Sanità e politiche sociali per

l’Udc, non ha risparmiato critiche alla situazione attuale. «È

inaccettabile che un bando pubblicizzato come una grande opportunità si

risolva in un flop, attirando solo una risposta prevalente da parte di

specializzandi. Questo è un chiaro segnale della crisi profonda che

attraversa il sistema sanitario locale», ha dichiarato Polichetti. «La

nostra sanità è in una fase critica e le amministrazioni devono prendere

seri provvedimenti. È ora di affrontare il problema con decisione e

trasparenza, altrimenti continueremo a vedere risultati deludenti e la

qualità dei servizi rischia di deteriorarsi ulteriormente».

