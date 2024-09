Clio Napolitano, IV: profondo cordoglio

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Clio Napolitano, indimenticabile first lady al fianco del Presidente Napolitano ma anche instancabile sostenitrice dei diritti delle donne.

Ai figli e alla famiglia le nostre più sincere condoglianze.”

Così in una nota Enrico Borghi, Presidente del gruppo Italia Viva in Senato, Davide Faraone, Presidente del gruppo Italia Viva alla Camera e Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.