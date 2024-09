[acspro] [CRUmbria-News] Sì unanime dell’Aula alla proposta di legge per la valorizzazione delle infiorate artistiche

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 L’iniziativa legislativa promossa dai consiglieri Mancini, Puletti e

Fioroni (Lega) valorizzerà la tradizione delle infiorate artistiche quale

espressione del patrimonio delle comunità residenti nel proprio territorio

(Acs) Perugia, 10 settembre 2024 – Con voto unanime dei presenti (18),

l’Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la proposta di legge promossa da

Valerio Mancini, Manuela Puletti e Paola Fioroni (Lega).

Attraverso questa legge, la Giunta regionale, ispirandosi ai principi della

Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale,

riconoscerà e valorizzerà la tradizione delle infiorate artistiche quale

espressione del patrimonio delle comunità residenti nel proprio

territorio. La dotazione finanziaria della legge è di 30mila euro per ogni

annualità del triennio 2024, 2025, 2026.

Nell’illustrazione dell’atto, Puletti, dopo aver ringraziato i membri

della Seconda Commissione auspicando che anche in Aula si possa raggiungere

l’unanimità nel voto, ha detto che l’iniziativa legislativa “ha una

forte valenza in quanto riconosce, anche nella nostra regione, l’infiorata

artistica quale espressione del patrimonio culturale immateriale regionale.

Il provvedimento intende valorizzare l’antica tradizione molto sentita in

Umbria delle suggestive infiorate artistiche, realizzate in occasione della

festa religiosa del Corpus Domini, una delle principali solennità

dell’anno liturgico della Chiesa cattolica. Le infiorate utilizzano una

particolare tecnica compositiva, lunga e complessa, in cui fiori freschi, ma

anche secchi, petali, foglie vanno a formare quadri che in alcuni casi sono

vere e proprie opere d’arte, espressioni di alto valore artistico,

riconosciute a livello nazionale ed internazionale. Si tratta di una

tradizione antichissima, ma ancora viva in diversi comuni umbri e ormai

simbolo identitario della nostra regione. In occasione della festa del Corpus

Domini, tanti borghi umbri si animano di colore grazie alla magia delle

Infiorate. Queste iniziative legate alla tradizione rappresentano oggi ancora

di più, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia, occasioni positive per

recuperare la socialità, la condivisione, l’aggregazione della comunità.

Grazie all’infiorata tutte le generazioni, dai bambini agli anziani, per

giorni lavorano insieme per la realizzazione di opere artistiche uniche nel

loro genere. Il pensiero va diretto alle infiorate di Spello, ma si

potrebbero citare parimenti anche altri luoghi, che attirano ogni anno

migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero, che trascorrono la

notte tra le strade dei centri storici, al fianco dei cittadini, per vedere

nascere e completare in tempo reale queste effimere opere d’arte. Dunque,

questa proposta di legge, oltre al valore di un’eredità culturale

secolare, vuole affermare le potenzialità turistiche legate alle infiorate

artistiche per promuovere i nostri meravigliosi borghi”.

Interventi:

Valerio Mancini (capogruppo Lega-primo firmatario della legge): “Con questa

legge non abbiamo pensato soltanto a città notoriamente attive in questa

attività artistica, ma anche a nuove, possibili associazioni che in prossimo

futuro potrebbero prendere forma ed usufruire di questa legge che parte con

una dotazione finanziaria dosata sull’oggi, ma che potrebbe essere ampliata

negli anni a venire”.

Michele Bettarelli (Pd): “Come abbiamo già fatto in Commissione, il nostro

voto sarà favorevole perché si tratta di una proposta condivisibile e

meritevole di sostegno. In Umbria c’è una tradizione profonda di infiorate

artistiche che può e deve essere ancor più valorizzata”.

SCHEDA

La Regione predisporrà annualmente il calendario delle infiorate artistiche,

contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni

e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.

I soggetti interessati dovranno comunicare alla Giunta regionale le

informazioni necessarie. Il calendario verrà pubblicato in un’apposita

sezione del sito istituzionale della Regione e verrà promosso anche

attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.

Sono previsti contributi annuali per l’organizzazione, la realizzazione e

la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di

svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con

origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento. La

Regione sarà chiamata a promuovere e sostenere anche iniziative, in Italia e

all’estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti

promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e

coinvolgimento delle giovani generazioni, oltre a studi, pubblicazioni e

materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche. La

dotazione finanziaria della legge è di 30mila euro per ogni annualità del

triennio 2024, 2025, 2026. AS

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79093