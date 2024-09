(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Vaccini: Sorte, evitare ambiguità e tentennamenti, procedere secondo indicazioni esperti

“Grazie al voto determinante di Forza Italia, da novembre in Lombardia sarà finalmente disponibile gratuitamente il vaccino per il VRS (virus respiratorio sinciziale), responsabile della bronchiolite nei bambini. Oggi è stata infatti approvata la Delibera di Giunta regionale che stanzia la copertura economica necessaria per garantire la copertura vaccinale ai bambini nati a partire dal 1 gennaio 2024, proteggendo quindi la fascia di popolazione pediatrica a maggior rischio di sviluppare severe complicanze dell’infezione da VRS”.

Così in una nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia. “Siamo orgogliosi – prosegue – di avere reso possibile, grazie al nostro voto, una misura doverosa che avrà un impatto notevole sulla salute dei più piccoli: solo nel 2023 in Lombardia si sono registrati oltre 3000 ricoveri ospedalieri di bambini di età inferiore ai 12 mesi per infezione da VRS.

Grazie alla prevenzione sarà inoltre possibile alleggerire il lavoro nei reparti e nei pronto soccorso pediatrici lombardi già molto intenso durante la stagione invernale.

Su questi temi abbiamo un’idea molto chiara: riteniamo fondamentale evitare ambiguità e tentennamenti, procedendo secondo le evidenze scientifiche e le indicazioni degli esperti”, conclude.

