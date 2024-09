(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 Cittadinanza, Salini (FI – PPE): “Proposta Fi perfettamente incastonata in tradizione Ppe”

“La proposta di Forza Italia sullo Ius Scholae è perfettamente incastonata nella tradizione del Partito popolare europeo di cui il nostro partito è parte fondante. Ha un punto centrale, ed è la vera ragione per la quale è stata formulata, e cioè che la cittadinanza deve essere associata al tema educativo. Abbiamo esperienze di volontariato che dimostrano come, attraverso l’aiuto allo studio dei ragazzi figli di immigrati, si attivano processi di integrazione straordinari che sono esattamente quello di cui il nostro Paese ha bisogno. Quindi, occorre articolare una proposta normativa, incardinarla nel dibattito parlamentare, partendo dalla consapevolezza che cittadinanza è innanzitutto un fenomeno legato all’educazione”.

Lo ha detto Massimiliano Salini, europarlamentare Fi – Ppe, ospite a Filo Diretto su Rainews24.

