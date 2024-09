C.S. Intelligenza artificiale

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 settembre 2024 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

UN INCONTRO MARTEDÌ 17 SETTEMBRE ALL’ARS

“Intelligenza artificiale e Pubblica amministrazione” sarà questo il tema dell’incontro che si svolgerà il 17 settembre (a partire dalle 10) nella Sala Mattarella dell’ARS.

Si tratterà di un confronto per comprendere meglio il rapporto tra intelligenza artificiale ed enti locali, cercando di evidenziare quanto la trasformazione digitale incida sulle modalità organizzative delle pubbliche amministrazioni e sulle relazioni con cittadini ed imprese.

Sarà il primo di una serie di incontri su alcuni temi chiave di attualità con l’obiettivo di sviluppare iniziative congiunte per facilitare il dialogo tra PA e mondo delle imprese e migliorare la gestione del personale.

A tal fine verrà illustrata l’attività dei gruppi di lavoro permanenti utili a condividere esperienze e buone pratiche per migliorare la collaborazione tra pubblico e privato.

Carla Muliello, addetto stampa ANCI Sicilia

