9 settembre 2024

Audizioni su caregiver familiare – Martedì alle 16.15 diretta webtv

Martedì 10 settembre, la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge recanti “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di assistenza e di cura svolta dal caregiver familiare”, svolge le seguenti audizioni:

ore 16.15 Spazio Blu Autismo APS (in videoconferenza) e Tortellante APS;

ore 16.35 Società italiana di neurologia (SIN) (in videoconferenza).

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

