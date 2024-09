Leggermente Next 2024 Il giornalista Enrico Franceschini presenta il volume La mossa giusta. lunedì 9 settembre alle ore 18,00

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

LeggerMente Next 2024

Martedì 10 settembre il Chioschino si tinge di noir con Valeria Tognotti e L’Angolo Buio

LIVORNO – Martedì 10 settembre alle ore 18.00 Valeria Tognotti presenta L’Angolo Buio (Il Ciliegio, 2024).

Ingredienti classici per un racconto noir che proietta in un nuovo sottosopra. In una cittadina di campagna, cinque ragazzi si trovano a vivere un’avventura più grande di loro. Sono gli anni Ottanta e la musica dei Cure accompagna gli incontri di Ale, Linda, Filippo, Stefano e Raffo. Quando Ale muore in un incidente stradale, nel disperato tentativo di ricontattarlo, sua sorella Linda e gli altri amici organizzano una seduta spiritica. Qualcosa va storto e Sam, il fratellino di Linda e Ale, viene risucchiato attraverso una macchia umida nella parete e si troverà in una misteriosa realtà parallela…

Valeria Tognotti vive a Livorno e lavora come giornalista e conduttrice presso Telegranducato. Laureata in Lettere Moderne, ha scritto opere dedicate a manifestazioni storiche e libri riguardanti tematiche di sensibilizzazione sociale: Da grande non voglio fare la principessa (Mds Editore), Ricky Pick e la crisi delle mele e Ricky Pick e i segreti di Facewood (Pacini Editore 2017), C’era una volta un bambino (Sillabe Edizioni). È molto seguita su TikTok come valetralerighe e con i suoi video aiuta i ragazzi a realizzare i propri sogni di scrittura.

Introducono: Claudia Pavoletti, Matteo Macchi e Brando Delaiti.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini, la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno.

Ingresso libero e accessibile a tutti; in caso di condizioni meteo avverse gli eventi si terranno nella sala Badaloni della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti.

LeggerMente Next, Incontri Letterari 2024

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, V.le della Libertà, 30

