IN MIGLIAIA AD ATESSA PER IL CONCERTO DI GIULIANO PALMA

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

GIULIANO PALMA DIVERTE E FA CANTARE ATESSA. IN MIGLIAIA RIEMPIONO PIAZZA GARIBALDI

Anche a settembre la sontuosa piazza Garibaldi di Atessa è stata gremita da migliaia di persone in festa.

Il concerto di Giuliano Palma, rinviato lo scorso 18 agosto per un’alleata meteo, si è svolto ieri sera in un’atmosfera gioiosa e spensierata.

Palma, e la sua band di eccellenti musicisti, hanno coinvolto e divertito facendo ballare e cantare giovani e meno giovani ripercorrendo grandi successi della musica italiana e internazionale.

L’Amministrazione comunale guidata da Giulio Borrelli sigla un’altra estate di successo e si prepara agli appuntamenti autunnali del 26-27-28-29 settembre con “Val di Sangro Expo” .