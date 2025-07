Zan (Pd): “Dazi, basta piegare la testa a Trump. Ora Meloni difenda l’Italia”

(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

l’Italia”

“I dazi annunciati da Trump contro l’Ue sono saliti al 30%, cioè il 10% in

più di quanto comunicato da Trump prima dell’incontro con Meloni alla Casa

Bianca. Sono questi gli effetti dell’amicizia privilegiata con gli Stati

Uniti? Meloni si è presentata come grande pontiera, ma per ora ha portato a

casa spese militari al 5% del Pil, investimenti per 10 miliardi negli Stati

Uniti, acquisto di gas liquido americano. E ora, dazi al 30%? Più che

un’alleanza, è un’umiliazione politica e commerciale che rischia di colpire

duramente famiglie, lavoratori e migliaia di imprese italiane. Meloni

smetta di inchinarsi a Trump e inizi a difendere davvero l’interesse

nazionale, ora sostenendo con forza il negoziato europeo”.

Così Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale ed

europarlamentare del Pd.

