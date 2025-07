(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Dazi: Bagnai (Lega), Italia non deve pagare politiche commerciali fallimentari altrui Roma, 12 lug. – “L’Unione Europea ha competenza sulla politica commerciale europea, non su quella statunitense, cioè decide i dazi che imponiamo alle merci estere, non quelli che subiscono le nostre merci negli Usa. L’idea che si possano ottenere condizioni migliori dagli Stati Uniti negoziando i dazi sulle nostre merci insieme con la Germania, paese più volte classificato fra i manipolatori di valuta dal Tesoro americano, si è rivelata erronea. Auspichiamo che il governo trovi una strada per evitare che il nostro Paese sia vittima di una ritorsione per le pratiche commerciali aggressive portate avanti da altri”. Così il deputato della Lega Alberto Bagnai, presidente della commissione di controllo sull’attività degli Enti Gestori, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile del dipartimento Economia del Partito.Ufficio Stampa Lega Camera