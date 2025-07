(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 Dazi USA-UE, Barbera (Prc): ” l’Unione Europea si inginocchia, il governo

Meloni resta in silenzio”.

“Denunciamo con forza l’imposizione da parte dell’amministrazione Trump di

dazi del 30% su numerosi prodotti europei, con entrata in vigore dal 1°

agosto. Si tratta dell’ennesima dimostrazione del carattere predatorio e

unilaterale della politica economica statunitense, che colpisce in pieno le

filiere produttive dell’Unione Europea e minaccia direttamente l’economia

italiana, già provata dalla crisi e dall’inflazione. Di fronte a questo

attacco, la risposta delle istituzioni europee si rivela ancora una volta

debole e subalterna: la Commissione guidata da Ursula von der Leyen si

limita a invocare generici negoziati, mentre l’ipotesi di contromisure

resta vaga e priva di credibilità.

Nel frattempo, il governo Meloni tace o balbetta. Mentre le imprese

italiane, a partire da settori strategici come quello vitivinicolo e

metalmeccanico, rischiano gravi danni, Palazzo Chigi si limita a evocare

compensazioni e misure tampone che lasciano intatte le cause strutturali

del problema e scaricano i costi sulla collettività. Ancora una volta, la

retorica della sovranità scompare di fronte alla realtà. Quando gli

interessi americani impongono nuove regole, Meloni e l’intera maggioranza

chinano il capo, fedeli a un atlantismo senza dignità né contropartite.

Di fronte a tutto questo, serve una rottura netta. Non è più tempo di

“negoziare” all’interno di un modello che garantisce solo precarietà e

subalternità. È evidente che Italia ed Europa non possono più restare

ostaggio di una globalizzazione costruita su regole sbilanciate, che oggi

tornano a colpire in pieno anche i Paesi “alleati”. Serve un’alternativa

fondata su alcuni punti chiari e realizzabili. Innanzitutto, occorre

dotarsi di strumenti pubblici di intervento nell’economia: investimenti

diretti dello Stato nella reindustrializzazione sostenibile, sostegno

all’agroalimentare e ai distretti colpiti, garanzie occupazionali legate a

precisi obiettivi di riconversione e innovazione tecnologica.

Occorre poi ridurre la dipendenza dai mercati esterni, rafforzando le

filiere produttive interne e locali, incentivando la cooperazione tra

imprese e territori, e avviando politiche commerciali selettive,

finalizzate alla tutela ambientale, sociale e occupazionale. È il momento

di rimettere in discussione i vincoli europei che impediscono ai governi di

intervenire realmente a sostegno del tessuto produttivo. Le “compensazioni”

non bastano: servono politiche industriali coordinate, strumenti di

protezione attiva e una visione di lungo periodo, incentrata sulla

resilienza economica e sull’interesse collettivo.

Chiamiamo alla mobilitazione tutte le forze sociali e politiche che non si

rassegnano a un futuro segnato dal declino industriale e dalla

subordinazione economica. Difendere il lavoro e la produzione significa

oggi ricostruire una capacità pubblica di orientamento economico, non per

chiudersi nel nazionalismo, ma per garantire giustizia sociale e dignità

alle persone in un mondo segnato da instabilità e competizione feroce”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.