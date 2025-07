(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 12 July 2025 *DAZI, OSNATO (FDI): IL SOVRANISMO DI DE LUCA È TANTO SORPRENDENTE QUANTO

INAPPROPRIATO *

“L’Onorevole De Luca apprende oggi dal sottoscritto che l’eventuale

imposizione dei dazi potrebbe provocare dei danni all’economia italiana.

Gli fornirò volentieri la documentazione prodotta da Bankitalia, Osce,

Confindustria, CGIA e da numerosi centri studi indipendenti”, così in una

nota Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze alla Camera e

responsabile economico di Fratelli d’Italia. “Nel frattempo credo che al

novello sovranista De Luca abbia risposto, più autorevolmente di me, Ursula

von der Lyen e dunque non mi resta che attendere da lui, e dalle

autorevolissime voci del PD – a partire da Elly Schlein – le mirabolanti

soluzioni che vorranno proporre per contrastare eventuali dazi”, prosegue

Osnato. “Avevo compreso che, secondo loro, la risposta dovesse essere

europea, ma evidentemente, pur di attaccare Giorgia Meloni, hanno deciso di

attribuire la colpa al governo e alla maggioranza di centrodestra”,

conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 12 luglio 2025