(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 08 settembre 2024 FI: Barelli “Oggi torniamo a casa con carica incredibile”

“La responsabilità che noi abbiamo nei confronti dei giovani e’ enorme. Noi non siamo qui, a questa manifestazione, per caso, ma perché abbiamo una grande responsabilità che viene dal passato. Oggi torneremo tutti a casa con una carica incredibile, da non scambiare con una capacità di galleggiare per comodità. Noi usciamo da questa tre giorni più gasati di prima, noi saremo sempre a sostegno del settore giovanile, con determinazione ed entusiasmo”. Lo dichiara dal palco della manifestazione nazionale dei giovani Azzurri a Bellaria Igea – Marina, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma