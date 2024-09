(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 FI: Benigni, con nostri giovani portiamo avanti battaglia libertà

“La libertà è il faro politico di Forza Italia. Il valore che più di tutti gli altri ispira ogni nostra decisione e azione politica, per questo uno dei panel di questa mattina di Azzurra Libertà era dedicato alla libertà, declinata in ogni sua forma”.

Così Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile ai margini di Azzurra Libertà, la manifestazione dei giovani azzurri che si sta svolgendo a Bellaria – Igea Marina.

“La libertà – ha proseguito – è come l’aria: solo quando manca comprendiamo veramente quanto sia indispensabile. Lo ripeteva sempre il presidente Berlusconi. Per questo, abbiamo il dovere di impegnarci per continuare il grande progetto liberale che ci ha lasciato in eredità. Sogniamo un Paese che dia opportunità trattenendo le sue energie migliori, meritocratico, mettendo i giovani nelle condizioni di fare ciò che più desiderano, e, soprattutto, che permetta loro di essere se stessi. I nostri giovani sono i primi sognatori, ma devono essere anche i primi ad impegnarsi per realizzare i loro sogni. Come ci ha insegnato a fare il presidente Berlusconi”, ha concluso.

