CONTIENE FOTO# TENTATO OMICIDIO A PIAZZA DEI MIRTI – CARABINIERI FERMANO RAGAZZO GRAVEMENTE INDIZIATO DI ESSERE L’AGGRESSORE DEL 18ENNE EGIZIANO COLPITO AL COLLO CON UN COLTELLO A SEGUITO DI UN DIVERBIO.

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

TENTATO OMICIDIO A PIAZZA DEI MIRTI – CARABINIERI FERMANO RAGAZZO GRAVEMENTE

INDIZIATO DI ESSERE L’AGGRESSORE DEL 18ENNE EGIZIANO COLPITO AL COLLO CON UN

COLTELLO A SEGUITO DI UN DIVERBIO.

ROMA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina e

quelli della Stazione Roma Centocelle hanno sottoposto a fermo di indiziato

di delitto d’iniziativa un 18enne egiziano, senza fissa dimora e con

precedenti, gravemente indiziato del tentato omicidio di un altro 18enne,

connazionale.

La sera di domenica scorsa, la vittima avrebbe avuto un diverbio con uno

sconosciuto in piazza dei Mirti, nei pressi della fermata metro “Mirti”, che

poi lo avrebbe colpito con un coltello al collo e sarebbe scappato a piedi.

A seguito della chiamata di un passante al 112, sul posto erano intervenuti

i Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle che avevano sequestrato

l’arma, rinvenuta poco distante. Trasportato in codice rosso da personale

del 118, il ragazzo ferito, con un buco alla gola, fu medicato e trattenuto,

per miracolo non in pericolo di vita, presso l’ospedale “Vannini”.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina