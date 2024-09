(ARC) Sport: Anzil, passione e entusiasmo rilanciano Pordenone FC

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 settembre 2024 Il 15 settembre l’esordio al Bottecchia

Pordenone, 7 set – “Passione ed entusiasmo sono gli ingredienti

che nello sport come nella vita contribuiscono al successo. Un

grande ringraziamento al presidente Zanotel e al suo staff per

quella che sar? una grande ripartenza del Pordenone FC”.

Lo ha detto il vice governatore con delega a cultura e sport

Mario Anzil che stasera ha partecipato al Rivestiamola Day, la

giornata di presentazione ufficiale delle squadre del Pordenone

FC che si ? svolta al centro De Marchi. La giornata ha dato il

“I colori nero verde, che non avevano mai smesso di scaldare i

cuori, tornano sui campi di calcio grazie alla sfida raccolta da

una cordata di imprenditori e professionisti a cui va il merito

di aver posto uno sguardo particolare anche sui giovani e sul

settore femminile. A voi dunque il meritato successo per il

futuro”, ha concluso Anzil.

Il sindaco di Pordenone Alberto Parigi, presente alla cerimonia

con le altre autorit? e rappresentanti del mondo sportivo

regionale, ha annunciato che la prima partita del Pordenone in

Promozione si disputer? allo stadio Bottecchia il prossimo 15

settembre. Attesa anche per l’avvio dell’Under 21 in terza

categoria.

Soddisfazione ? stata espressa dal presidente del Pordenone FC

Gian Paolo Zanotel che a maggio aveva rilanciato la societ? e che

oggi ha presentato anche il logo della nuova squadra disegnato da

Asia Mazzon una studentessa del Liceo Galvani che ha vinto un

contest creativo.

