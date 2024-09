(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

SANGIULIANO, BARBERA (PRC): "ITALIA RIDOTTA A REPUBBLICA DELLE BANANE"

“Finalmente Sangiuliano con le sue dimissioni, seppure tardive, ha deciso

di mettere fine alla invereconda telenovelas che ha tenuto in ostaggio le

nostre stituzioni per diverse settimane. Come già espresso, il caso

Sangiuliano-Boccia non è solo gossip o folklore. Ancora una volta emerge

una gestione della cosa pubblica da parte della destra di governo che non

ha nulla a che fare con l’interesse pubblico. In questa vicenda, leggendo

anche le ultime esternazioni di Maria Rosaria Boccia, è abbastanza evidente

che ci siano ancora molte cose da chiarire che non attengono solo alla

sfera privata del ministro Sangiuliano. Da questa situazione ne esce

malissimo anche la premier Giorgia Meloni che, invece di chiedere

immediatamente le dimissioni del suo ministro, a tutela dell’interesse

pubblico, ha voluto, come già fatto in altre occasioni, difendere

l’indifendibile. Un fatto di arroganza politica senza precedenti che ha

pregiudicato anche la nostra immagine esterna, come testimoniano i titoli

pubblicati da molti giornali all’estero. L’immagine dell’Italia ne esce a

pezzi. Mentre il paese affonda, come dimostrano anche gli ultimi dati di

Eurostat riguardanti la riduzione delle retribuzioni delle famiglie

italiane, siamo costretti ad assistere ancora una volta a indecorosi

teatrini che vedono come protagonisti esponenti della destra di governo.

Teatrini che minano la fiducia dei cittadini italiani nei confronti della

politica e delle istituzioni pubbliche”. Lo dichiara Giovanni Barbera,

membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.