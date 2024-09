(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

Sabato 7 settembre Sacha Naspini e i tombaroli che fecero i musei con Bocca di strega

LIVORNO – Sabato 7 settembre alle ore 18.00 Sacha Naspini presenta Bocca di strega (E/O, 2024).

Cornice di questo racconto è la provincia toscana, abitata da romantici pirati di terra dalla doppia vita: padri di famiglia, operai, artigiani, contadini e tombaroli, che in pochi anni si sono aggiudicati il dominio del traffico d’arte internazionale.

Nel 1972, in Val di Cornia, Bardo è il migliore in circolazione. Negli anni è riuscito a costruire un traffico tra Populonia e la Capitale, arrivando a stabilire un mercato multimiliardario con la California. La morte improvvisa della moglie è un duro colpo e l’uomo non regge al dolore. Così sparisce lasciando i segreti del mestiere al figlio, che però non ha la stessa stoffa…

Una storia di tradimenti e avidità, guidata da un amore potente che porterà verso risvolti imprevedibili.

Sacha Naspini (Grosseto, 1976) è autore di numerosi racconti e romanzi, come L’ingrato (2006), I sassi (2007), Cento per cento (2009), Il gran diavolo (2014) e Le Case del malcontento (2018 – Premio Città di Lugnano, Premio Città di Cave, finalista del Premio Città di Rieti. Ossigeno (2019 – Premio Pinocchio Sherlock, Città di Collodi), I Cariolanti (2020), Nives (2020), La voce di Robert Wright (2021), Le nostre assenze (2022), Villa del seminario (2023) e Errore 404 (2024). I suoi libri sono tradotti in circa 50 Paesi e scrive anche per il cinema.

Introduce: Enrico Pompeo .

La manifestazione è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini, la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno.

Ingresso libero e accessibile a tutti; in caso di condizioni meteo avverse gli eventi si terranno nella sala Badaloni della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti.

LeggerMente Next, Incontri Letterari 2024

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, V.le della Libertà, 30

Informazioni

[ http://www.leggermente.eu/ | http://www.leggermente.eu ]

