INNOVAZIONE TECNOLOGICA: REALIZZAZIONE DI UN SITO DI BUSINESS CONTINUITY PER RAFFORZARE LA SICUREZZA E L’EFFICIENZA DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 6 settembre 2024 – L’assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione ha avviato un nuovo progetto strategico destinato a rafforzare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi informativi dell’amministrazione regionale. Nello specifico si tratta di un investimento complessivo di oltre sei milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un’infrastruttura di backup dedicata a garantire, con i massimi livelli di sicurezza, la continuità operativa dei sistemi critici.

“Questo intervento – ha spiegato l’assessora, Mariaelena Motzo – è un passo importante per il sistema informatico della Regione per garantire i massimi standard di sicurezza informatica e siamo fieri di poter assicurare ai cittadini la continuità del servizio con la migliore innovazione”.

L’obiettivo principale del progetto è quello di garantire la continuità operativa e la capacità di adattarsi alle minacce informatiche senza compromettere l’integrità dei servizi ICT (Information and Communications Technology, ossia la tecnologia dell’informazione e della comunicazione), attraverso il miglioramento dei processi di Business Continuity (capacità tattica e strategica di rispondere alle interruzioni) e Disaster Recovery (processo di ripristino dei sistemi informatici). A tale scopo sarà realizzato un sito di ripristino che permetterà la gestione efficace di eventuali emergenze e interruzioni del servizio, assicurando l’immediata ripresa delle attività.

Le linee guida includono la progettazione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, sia cloud (rete di server) che fisiche, l’allestimento e la messa in sicurezza delle infrastrutture informatiche, nonché l’acquisizione delle necessarie licenze dei software. Il progetto, guidato dalla Direzione generale per l’Innovazione, e finanziato dall’Agenzia per la Sicurezza Nazionale, rappresenta un ulteriore passo in avanti per la Regione verso una gestione digitale sempre più sicura ed efficiente e a tutela dei dati e dei servizi per i cittadini.

​

Ufficio Stampa Regione Sardegna