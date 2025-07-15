Convocazione III Commissione Consiliare 16 luglio 2025 ore 8

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Consiglio Comunale di Oristano
AMBIENTE, IGIENE E DECORO DELLA CITTÀ
VERDE PUBBLICO E PRIVATO, POLIZIA AMBIENTALE
FRAZIONI, BORGATE, QUARTIERI
COMUNE DI ORISTANO
PROTOCOLLO n.
ALLE SIG.RE E AI SIG.RI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE N. 3
ANGIOI PAOLO (PRESIDENTE)
LOCCI SERGIO (VICE PRESIDENTE)
CARBONI GIUSEPPE
GUISO GIAN MICHELE
OBINU MARIA
ALLA GIUNTA
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E AI CAPI GRUPPO
ALLA SEGRETARIA GENERALE E AI DIRIGENTI
ALLA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE
AL C. E. D. E ALL’UFFICIO STAMPA
LORO RECAPITO
Oggetto
CONVOCAZIONE URGENTE DELLA IIIª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE – AMBIENTE, IGIENE E DECORO
DELLA CITTÀ, VERDE PUBBLICO E PRIVATO, POLIZIA AMBIENTALE, FRAZIONI, BORGATE E QUARTIERI – IN DATA
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025 ALLE ORE 8:00 (CASA MUNICIPALE, PALAZZO DEGLI SCOLOPI, AULA DEI GRUPPI
CONSILIARI DI MAGGIORANZA)
SI INVITANO QUANTE E QUANTI IN INDIRIZZO A PARTECIPARE ALLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE N. 3 (AMBIENTE) CHE SI TERRÀ IN DATA
MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025
ORE 8:00
PER TRATTARE L’ORDINE DEL GIORNO CHE SEGUE:
1. APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE.
2. INTEGRAZIONI AL PIANO DEL VERDE: DISCUSSIONE.
3. VARIE ED EVENTUALI.
SI AUSPICA CORTESEMENTE LA PRESENZA AI LAVORI DELLA SIG.RA VICE SINDACO ED ASSESSORE ALL’AMBIENTE
M. BONARIA ZEDDA E DELL A SIG.RA DIRIGENTE ING. SARA ANGIUS.
ORISTANO, 14 LUGLIO 2025
D’ORDINE
DOTT. PAOLO ANGIOI
Presidente della Commissione n. 3
SIBI_GM
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SIBI-Ufficio di Gabinetto
(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE