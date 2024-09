(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 INCENERITORE, AURIEMMA (M5S): AD ACERRA GRAVE EMERGENZA SANITARIA, SOLUZIONE NON PIÙ RINVIABILE (1)

Martedì 10 settembre alle ore 13.00 a Roma la conferenza stampa “Quanto costa la vita di un acerrano?”

Roma, 6 set. – “Urge trovare al più presto soluzioni per risolvere la grave emergenza sanitaria che travolge il territorio di Acerra, città al Nord di Napoli che ospita uno degli inceneritori più grandi di Europa e che per gli anni 2013-2018 ha avuto il record nazionale di incidenza tumorale, con dati ben superiori alla media nazionale. L’aggiornamento 2019 dei dati epidemiologici, presentato a giugno scorso, non ha suddiviso i dati per distretto sanitario, rendendo impossibile comprendere se la situazione si confermi critica o se ci siano segnali di miglioramento. I cittadini hanno il diritto di sapere, hanno il diritto a un monitoraggio epidemiologico ambientale e sanitario completo, regolare e specifico per il Comune di Acerra. Per farlo servono più risorse da stanziare, ma anche la consapevolezza che non sia più possibile far finta di nulla”. Lo dichiara in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma.

“Su questo faremo battaglia in Parlamento – continua Auriemma – affinché della grave emergenza sanitaria che colpisce il territorio di Acerra ci si faccia carico anche, e soprattutto, a livello centrale. Il tema sarà al centro della conferenza stampa ‘Quanto costa la vita di un acerrano?’ in programma martedì 10 settembre, alle ore 13.00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, alla quale parteciperanno autorevoli personalità del mondo scientifico che da anni seguono il tema e il territorio, come il dott. Luigi Montano, medico UroAndrologo ideatore e coordinatore del progetto internazionale EcoFoodFertility, e il dott. Antonio Marfella, medico Oncologo dell’Ospedale Pascale di Napoli e presidente di Medici Per l’Ambiente Napoli, e Giovanni Galletta, membro del Collettivo Studenti de’ Liguori di Acerra”.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle