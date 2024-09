(ARC) Enti locali: Roberti, nuova scuola Savogna d’Isonzo rilancia comunit

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 Savogna d’Isonzo, 6 set – “Oggi ? una straordinaria giornata

per la comunit? di Savogna d’Isonzo e per tutta la comunit?

regionale. L’inaugurazione di una nuova scuola dell’infanzia dar?

da oggi un servizio ai bambini e alle loro famiglie, mentre nei

mesi della sua costruzione ha contribuito a rilanciare l’economia

e a far lavorare le imprese del territorio, superando un periodo

difficile di crisi iniziata con la pandemia e proseguita con la

guerra in Ucraina”.

L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha

preso parte stasera a Savogna d’Isonzo all’inaugurazione della

scuola dell’infanzia di lingua slovena “Cira Cara”. Al taglio del

nastro erano presenti anche il sindaco Luca Pisk e la dirigente

scolastica dell’Istituto comprensivo di Doberd? del lago Sonja

Klanjscek.

“A distanza di poche ore sono state inaugurate due scuole che

daranno servizi moderni ai nostri bambini con la speranza di

vederne nascere sempre di pi?” ha sottolineato ancora Roberti,

che poco prima aveva inaugurato anche la scuola primaria di Mossa.

La nuova scuola ? stata realizzata con fondi della concertazione

regionale per 350mila euro e con fondi ministeriali per 1,6

milioni di euro, oltre a una parte di fondi comunali per gli

arredi e la cucina. La realizzazione ha richiesto un anno di

lavori. La scuola ha due sezioni alle quali si aggiunge la

sezione primavera per bambini tra i 24 e i 36 mesi. Realizzato

completamente in legno lamellare, l’edificio ? interamente

sostenibile dal punto di vista energetico ed ? stato arricchito

esternamente dai murales dell’artista Mattia Campodallorto.

ARC/SSA/ma

061950 SET 24