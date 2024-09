(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*A Bagheria si intensificano gli interventi contro incendi e abbandono

indiscriminato dei rifiuti grazie alla collaborazione tra Comune, cittadini

e Forze dell’Ordine*

collaborazione con le forze dell’ordine e con il prezioso contributo dei

cittadini, sta intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza e la

tutela del territorio contro gli incendi.

Negli ultimi giorni, sono stati numerosi gli interventi effettuati dalla

Polizia Municipale diretta dal comandante *Maurizio Parisi* per contrastare

incendi e smaltimento illecito di rifiuti. Grazie alle segnalazioni dei

*esteso anche

al servizio di segnalazione roghi abusivi e ad una costante attività di

monitoraggio del territorio, sono state individuate e sanzionate diverse

violazioni, con particolare riferimento ai terreni abbandonati e alle

discariche abusive.

Se ne è parlato nel corso del *terzo incontro* tra l’amministrazione

comunale di Bagheria ed i numerosi rappresentanti locali dell’*Osservatorio

permanente dei disastri ambientali nonché comitato spontaneo di cittadini

contro il fenomeno dei roghi. *

A prendere per primo la parola il consigliere comunale delegato alla

Sicurazza Partecipata* Mimmo Barone *che ha fatto il punto su alcune azioni

messe in campo dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco *Tripoli *ed

alcuni risultati ottenuti:Diversi sono stati gli interventi per spegnere

incendi di sterpaglie e imporre di bonificare le aree interessate dagli

incendi illegali in violazione della specifica ordinanza n.22 del 29 maggio

2024 sulle misure di prevenzione contro gli incendi.

*Barone *così come il sindaco *Tripoli *ha sottolineato che il

coinvolgimento dei cittadini nelle segnalazioni e la collaborazione con la

polizia municipale insieme alle sollecitazioni provenienti

dall’Osservatorio stanno generando i primi risultati. * *- ha ribadito il sindaco.

*L’amministrazione comunale punta alle misure preventive:* tra queste la

mappatura dei terreni dove si sono registrati roghi di rifiuti ed incendi

di sterpaglie residui di potatura utile alla prevenzione, controllo e

comprensione di un’eventuale organizzazione illegale.

Negli ultimi giorni sono stati sanzionati anche proprietari di terreni che

non hanno ottemperato a pulire i terreni di proprietà lasciandolo

all’incuria che incentiva l’abbandono di rifiuti nelle stesse zone che poi

vengono dati a fuoco.Indagini sono in corso anche su un magazzino che si

trova in zona via Parisi, un bene confiscato alla mafia e sotto il

controllo dell’agenzia dei beni confiscati. Ignoti nottetempo, rompono i

sigilli, entrano nel magazzino e anche lì sono avvenuti dei roghi di

rifiuti.

Altri interventi hanno riguardato soggetti che si rendevano colpevoli di

effettuare in maniera illecita servizi di sgomberi di rifiuti ingombranti

con moto ape, rifiuti che poi vengono abbandonati in periferia. Uno di

questi soggetti è stato fermato ed individuato, gli è stato sequestrato il

mezzo e ritirata la patente.

Tra le altre iniziative l’amministrazione sta valutando la fattibilità di

mettere in atto il *vincolo di inedificabilità* per i terreni abbandonati

oggetto di roghi e incendi, mutuando quanto previsto dall’articolo 10

della legge quadro in materia di incendi boschivi *n.353 del 21 novembre

2000*

Dal tavolo di lavoro è emersa anche la necessità di puntare sulla s

*ensibilizzazione:* Incontri con cittadini e scuole per promuovere la

raccolta differenziata e la cura del territorio, formazione specifica,

iniziative che l’amministrazione ha già iniziato a programmare.

*I prossimi passi:* L’Amministrazione comunale è determinata a proseguire

su questa strada, coinvolgendo sempre più cittadini e istituzioni per

costruire una Bagheria più sicura e vivibile.

Tra i prossimi obiettivi: partirà la prossima settimana, in aggiunta a

quanto già eseguito da AMB per la raccolta di ingombranti, un

ulteriore s*ervizio

di ritiro gratuito degli ingombranti *per contrastare il fenomeno dei

cosiddetti *sbarazzi*” e prevenire l’abbandono dei rifiuti ingombranti.

*Il p**rogramma di Sicurezza Partecipata *prevede dunque il coinvolgimento

delle scuole e di tutte le forze dell’ordine per promuovere la cultura

della legalità e la tutela dell’ambiente ed è in via di definizione e

sottoposto alla Procura della Repubblica un *protocollo di intesa con le

Forze dell’Ordine.*

Tra le altre misure anche degli incontri specifici con quartieri dove è più

resistente la non corretta differenziazione dei rifiuti per sensibilizzare

i residenti.

All’incontro erano presenti diversi assessori e consiglieri comunali

inclusi quelli della IV commissione Cultura, Pubblica Istruzione e

Politiche sociali che stanno seguendo l’evolversi della problematica.

Diverse anche le *proposte* da parte dei rappresentanti del *comitato

cittadino* che hanno apprezzato l’azione messa in campo

dall’amministrazione su *mappatura terreni* e *catasto incendi* e la

proposta del *vincolo di inedificabilità*. Tra queste proposte innanzitutto

la *sensibilizzazione *di tutta la popolazione, sia con il *coinvolgimento

delle scuole* che con riunioni anche con i genitori da parte di specifiche

associazioni di *genitori*, la possibilità di verificare se si possono dare

in* gestione i terreni abbandonati* per renderli degli orti e metterli a

coltura, la *realizzazione di murales* *tematici in zone “calde”, *la

distribuzione di *materiale informativo*, le* passeggiate scolastiche* con

gli studenti nei luoghi dove vengono abbandonati i rifiuti per far capire

come non si debba deturpare il territorio, un *maggior coinvolgimento delle

altre forze dell’ordin*e, l’installazione dei *campionatori dell’aria* per

i quali l’amministrazione sta già verificando fattibilità e costi, e ancora

la *figura dell rappresentante di quartiere.*

*Il sindaco ha ribadito che la squadra della PM dedicata al controllo degli

incendi continuerà ad essere operativa anche dopo il 15 ottobre quando

l’efficacia dell’ordinanza sulle misure contro gli incendi renderà comunque

possibile la bruciatura dei residui di potatura, continueranno a vigilare

sulla natura del fuoco. – * dichiara il sindaco* Filippo Maria Tripoli -* *. *

