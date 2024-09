46enne arrestato dai Carabinieri di Nurri

(AGENPARL) - Roma, 6 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 settembre 2024 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 06 settembre 2024

NOTA: per la divulgazione.

CONTATTO: Cap. Benedetto PAOLUCCI (Cp. CC Isili).

COMUNICATO STAMPA

Nel rispetto dei diritti delle persone e della presunzione di innocenza, trattandosi di procedimento allo

stato nella fase delle indagini preliminari, per quanto emerso allo stato e salvo gli ulteriori approfondimenti, in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nel pomeriggio del 4 settembre, i Carabinieri della Stazione di Nurri, con il supporto del Radiomobile

della Compagnia di Isili, hanno tratto in arresto in flagranza un 46enne per porto di arma clandestina.

Questi, uscito di casa imbracciando una doppietta con la matricola abrasa, si era recato in una piazza

di Nurri, paese in cui dal 31 agosto al 5 settembre hanno avuto luogo i sentiti festeggiamenti per Santa

Rosa, e aveva sparato sei colpi a pallettoni in aria, senza arrecare danno alle persone presenti. I militari

sono immediatamente intervenuti dopo essere stati allertati e, una volta messi in sicurezza l’area e il

soggetto, che era stato momentaneamente disarmato da un privato cittadino che si trovava lì, lo hanno

accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto. L’uomo è stato anche deferito per porto e

detenzione abusivi di munizioni, trovate dentro casa sua e sequestrate al termine della perquisizione

personale e domiciliare, tutto materiale che non era stato regolarmente denunciato. Nella stessa serata,

è stato tradotto al carcere di Uta, nell’attesa della convalida della misura.