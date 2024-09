(ARC) Eventi: Amirante, Teatro Verdi partner Capitale italiana cultura 2027

(AGENPARL) - Roma, 5 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 settembre 2024 L’assessore a Pordenone alla presentazione del cartellone per la

stagione 2024-2025

Pordenone, 5 set – “Un cartellone davvero ricco con una

programmazione che spazia tra prosa, musica e danza e che sapr?

emozionare e calamitare l’interesse delle diverse fasce di

pubblico, formato sempre pi? anche da giovani e da scolaresche

cui sono rivolti particolari eventi. Il Teatro Verdi si conferma,

visto anche il successo della stagione estiva appena conclusa che

ha portato diversi spettacoli anche nelle nostre vallate montane,

un’istituzione culturale attiva tutto l’anno, effervescente,

dinamica e aperta non solo alla citt? di Pordenone ma all’intero

territorio regionale”.

Lo ha detto questa sera l’assessore regionale Cristina Amirante a

Pordenone intervenendo a margine della presentazione del

cartellone 2024-2025 di prosa, musica, lirica e danza del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Pordenone.

L’esponente della Giunta regionale – in rappresentanza del

governatore Massimiliano Fedriga – ha voluto sottolineare che la

Regione proseguir? a guardare con particolare attenzione e a

sostenere il Teatro nelle sue innovative proposte culturali.

“Nel 2025 – ha aggiunto – ci sar? il ventennale della costruzione

del nuovo Teatro Verdi, edificato nell’area urbana che

storicamente ha ospitato l’arena teatrale, che in questi due

decenni ha decisamente contribuito alla crescita non solo

culturale della citt? e dell’intero territorio”.

“Per questo crediamo – ha evidenziato ancora l’assessore – che il

Teatro possa avere un ruolo fondamentale nel sostegno della

candidatura di Pordenone a Capitale italiana della cultura 2027,

grande opportunit? sulla quale l’Amministrazione regionale punta

molto affiancando convintamente il Comune”.

Il nuovo cartellone, come ? stato evidenziato dai vertici del

Teatro, si caratterizza da un’offerta culturale multidisciplinare

e rivolta alle diverse generazioni di pubblico, presentando

un’ampia rosa di appuntamenti di prosa, musica, lirica e danza.

Con produzioni, spesso in esclusiva a Pordenone, di importanti

Teatri italiani con suoi pi? amati protagonisti. Non mancheranno

esclusive internazionali sul fronte della programmazione

musicale, la grande danza e le proposte per bambini, giovani e

famiglie. Alle quali andranno a sommarsi nuove rassegne musicali,

numerose proposte rivolte agli istituti scolastici, oltre agli

appuntamenti formativi e divulgativi. Il Verdi, come ? stato

ribadito nel corso della presentazione, conferma ancora una volta

la vocazione di un Teatro capace di esprimere progetti artistici

e culturali particolarmente originali.

