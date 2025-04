(ARC) Welfare: innovazione sociale leva per una comunit coesa e attrattiva

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

A breve una norma regionale per progettare e gestire interventi

sul tema a favore della collettivit?. A S. Vito illustrato

modello promosso dal Consorzio Ponte Rosso

San Vito al Tagliamento, 10 apr – Le dinamiche demografiche,

economiche e sociali stanno ridefinendo le priorit? della

popolazione e facendo emergere nuovi bisogni. In questo scenario,

? fondamentale adottare soluzioni innovative, in grado di

sviluppare forme di welfare territoriale capaci di coinvolgere

l’intera comunit? e contribuire concretamente al benessere delle

persone.

? questo, in sintesi, il concetto espresso dall’assessore

regionale alla Famiglia nell’ambito dell’incontro svoltosi al

centro servizi polifunzionale dell’area industriale Ponte Rosso

di San Vito al Tagliamento, dove ? stato illustrato il modello di

welfare aziendale e territoriale delle realt? insediate in quel

territorio.

Secondo quanto riferito dall’esponente della Giunta,

l’Amministrazione regionale intende rafforzare il sistema di

welfare attraverso un disegno di legge sull’innovazione sociale,

attualmente in fase di predisposizione. Uno degli obiettivi ?

costruire veri e propri ecosistemi locali formati da imprese,

enti pubblici, associazioni e altri attori territoriali, in grado

di progettare e gestire interventi integrati a beneficio delle

comunit?. L’assessore ha sottolineato come questo modo di agire

pu? rappresentare una leva fondamentale per garantire la

permanenza, l’inclusione e l’attrattivit? del territorio. In

quest’ottica, la Regione ha gi? messo in campo una serie di

misure concrete a sostegno dei servizi per le famiglie e del

diritto allo studio, ambiti in cui gli investimenti sono

cresciuti in modo significativo: nel primo caso si ? passati da

poco pi? di 20 milioni a 75 milioni di euro, mentre nel secondo

il totale delle risorse destinate ai servizi ha raggiunto i 95

milioni.

La Regione ha poi ribadito la necessit? di costruire un quadro

normativo stabile e inclusivo, capace di affrontare le incertezze

generate da cambiamenti fiscali e trasformazioni del mercato del

lavoro. Lungo questo solco si innester? la norma in via di

definizione, che l’assessore ha annunciato conterr? strumenti

flessibili e duraturi, per promuovere un welfare moderno e

aderente alle reali esigenze delle persone.

Un altro elemento ritenuto essenziale ? il riconoscimento

dell’identit? delle persone e la riqualificazione dei territori,

non solo come spazi fisici ma anche come ambienti sociali dove

costruire relazioni, opportunit? e percorsi di vita. In tale

prospettiva, la radicazione dipende dalla capacit? di offrire

servizi coerenti, integrati e facilmente accessibili; per la

Regione, il progetto di welfare delle aziende operanti

all’interno del Consorzio Ponte Rosso va in questa direzione,

diventando quindi una buona pratica di collaborazione tra

soggetti pubblici e privati.

? stato infine evidenziato che la responsabilit? sociale delle

imprese non si esaurisce nella sostenibilit? ambientale, ma

include sempre pi? il benessere dei lavoratori e la promozione di

modelli organizzativi innovativi. La Regione ha confermato la

volont? di sostenere progettualit? coerenti con questi obiettivi,

capaci di coniugare produttivit?, qualit? della vita e coesione

sociale.

