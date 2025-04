(ACON) FERROVIE. HONSELL (OPEN): USARE TRATTE DISMESSE COME RISORSA TURISTICA

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 (ACON) Trieste, 10 apr – “Questa mattina a Udine abbiamo

incontrato giornalisti e cittadini, insieme all’Associazione

Vecchi binari per illustrare le potenzialit? turistiche delle

ferrovie dismesse e in particolare dei ferrocicli. In Francia ci

sono oltre 400 km percorribili con questi mezzi, e valorizzazioni

simili sono in atto anche nel nord Europa. In occasione delle

giornate dedicate alle ferrovie orfane, l’Associazione locale

d’intesa con la Federazione italiana ferrovie turistiche e

museali aveva proposto di organizzare un evento con dei

ferrocicli su un breve tratto della ferrovia Carnia-Tolmezzo.

Purtroppo l’attuale proprietario, il Consorzio Carnia industrial

park, ha per? rigettato la proposta. Come Open Sinistra Fvg

abbiamo anche depositato un’interrogazione per sapere le ragioni

di tale rifiuto. Per questo motivo abbiamo organizzato questo

incontro informativo su quanto da tempo avviene nel resto

d’Europa”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg, Furio Honsell.

“Alcuni cittadini e ferrovieri in pensione hanno partecipato con

vivo interesse – sottolinea Honsell -. Spesso i vecchi binari ci

portano lungo percorsi di archeologia industriale e ambientali

inediti. Non ? necessario fare investimenti imponenti per

trasformarli in piste ciclabili. In Europa ci insegnano che

possiamo usarli anche in altri modi con altrettanto valore

turistico. Perch? non ci proviamo almeno in attesa delle ‘Grandi

Opere’?”.

ACON/COM/mv

101752 APR 25