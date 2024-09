(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

Tunnel sotto l'Arno, il 5 settembre alle 10,15 sopralluogo di Giani e prove di svuotamento

di svuotamento

L’appuntamento con la stampa è in piazza Poggi

Idrovore per lo svuotamento e un robottino galleggiante per verificare

l’entità delle fessurazioni che provocano le infiltrazioni d’acqua

all’interno del tunnel sotto l’Arno.

Domani 5 settembre alle ore 10,15 il presidente Eugenio Giani, partendo da

piazza Poggi, farà un sopralluogo per approfondire il quadro conoscitivo

in vista del progetto di riapertura dell’ antico percorso pedonale di 250

metri di lunghezza, posto 5 metri sotto il livello del fiume, che collega

la torre della Zecca Vecchia e la Torre di San Niccolò.

L’appuntamento con la stampa è alle ore 10,15 in piazza Poggi,

all’ingresso dell’ex spiaggia sull’Arno (di fronte alla Torre di San

Niccolò)