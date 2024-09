Laguna Orbetello, Rossi (FDI): “Governatore Giani, smentisce se stesso rievocando il commissario straordinario”

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

“Evidentemente il presidente della regione Giani inizia ad accusare alcuni problemi di amnesia, parlando di Laguna di Orbetello. Forse, stanco delle troppe sagre estive, feste paesane e tuffi celebrativi con tanto di performance natatorie e presenzialismo di varia natura, si è smarrito e confuso su quanto il suo partito sta facendo a livello locale e nazionale per il futuro della laguna di Orbetello”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, primo firmatario e relatore della proposta di legge sul Consorzio della laguna orbetellana.

“Se – prosegue Rossi – da una parte possiamo scusare il presidente di Azione, Carlo Calenda, che sappiamo non essere un grande frequentatore del nostro territorio, che visitando alcuni giorni fa Orbetello, sicuramente è meno scusabile il governatore Giani il quale rilancia l’idea superata del commissario straordinario. Pensavamo che Giani, che di territori, almeno, in quanto a tagli di nastro, se ne intende parecchio, in quanto ottimo frequentatore, avesse seguito i lavori parlamentari che riguardano i suoi amministrati e fosse informato del lavoro del suo partito”.

“Solamente pochi mesi fa, – ricorda il parlamentare di FDI – lo stesso Giani benediva l’iniziativa parlamentare promossa dal sottoscritto, relatore e primo firmatario della legge istitutiva del Consorzio di gestione della laguna di Orbetello, che ricordo essere un atto parlamentare approvato con tanto di voto unanime in commissione Ambiente della Camera, da parte di tutte le forze politiche, Pd compreso”.

“Addirittura – continua Rossi – memore del fallimento dell’attuale gestione, che ricordo essere in capo principalmente alla Regione Toscana, che sicuramente ha fortemente contribuito a far emergere le criticità che hanno portato alla moria di pesci, adesso Giani smentirebbe se stesso, il suo partito e lo stesso parlamentare dem del territorio Marco Simiani, andando a riproporre quella figura di Commissario straordinario (ipotesi tra l’altro vecchia di vent’anni e da tempo archiviata). Come al solito, il presidente Giani, dimostra ancora una volta di essere più informato sulle varie feste paesane, che non sulle vere e proprie politiche di governo del suo territorio, che dichiara di conoscere, almeno dal punto di vista culinario”.

“La legge istitutiva del futuro Consorzio della gestione della laguna di Orbetello – spiega Fabrizio Rossi – sappiamo tutti che è già a buon punto e il testo unitario è stato approvato da tutti i partiti, compreso il Partito Democratico di Giani, così come da Azione. Se pertanto siamo giunti ad approvare un testo che prevede un consorzio tra Enti (Ministero Ambiente, Regione Toscana, Provincia Grosseto e Comuni di Orbetello e Monte Argentario) per gestire le problematiche della laguna, è perché l’attuale gestione, che vede la regione capofila, si è dimostrata fallimentare”.

“Veniamo quindi in soccorso alla memoria del governatore Giani, ricordando allo stesso che la nostra scelta per l’istituzione del Consorzio è stata sostenuta anche dal suo partito e nella stessa proposta non sono previsti ritorni al passato, come il commissario straordinario da lui ultimamente evocato. Noi andiamo avanti con il nostro progetto condiviso con tutte le altre forze politiche, anche se apprendiamo ad oggi, che il governatore della Regione, rispetto a un mese fa, sembrerebbe aver cambiato idea”, conclude Fabrizio Rossi.