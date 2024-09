(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

COMUNICATO STAMPA

Ipm Bari: Dip. Giustizia Minorile,

trasferiti i responsabili della rissa

Roma, 4 settembre – Nella giornata di oggi i sei minori stranieri detenuti presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Bari, responsabili della rissa che si è scatenata nei giorni scorsi, sono stati trasferiti presso gli istituti di Napoli – Nisida e Airola.

A comunicarlo è il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che esprime un vivo ringraziamento nei confronti degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio, che hanno sventato il tentativo, perpetrato da uno dei minori, di incendiare un sedile del mezzo sui cui era stato condotto. A seguito dell’intervento è stato sequestrato un accendino utilizzato per appiccare il fuoco. Il trasferimento si è quindi concluso con successo.