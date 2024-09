[Comune Palermo] Slittamento sciopero Amat. Dichiarazione consigliere comunale Chinnici

(AGENPARL) - Roma, 4 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 settembre 2024 “Lo slittamento a ottobre dello sciopero dei lavoratori Amat, deciso oggi

dalle organizzazioni sindacali al termine del vertice in Prefettura,

dimostra il senso di responsabilità dei dipendenti e di chi li rappresenta.

Uno sciopero a settembre, nel pieno delle celebrazioni per Santa Rosalia,

avrebbe comportato enormi disagi per i palermitani. Ci faremo parte attiva

per favorire il dialogo fra sindacati, azienda e amministrazione comunale

per trovare le giuste risposte alle legittime istanze dei lavoratori”.

Lo dichiara Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in

Consiglio comunale.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo